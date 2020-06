Immobilienfinanzierung : Die alten Nöte junger Vermieter

Die Zinsen für Sparer sind im Keller. Wer monatlich 200 oder 300 Euro auf die hohe Kante legen möchte, um sich in fünf oder zehn Jahren ein Auto oder eine Wohnung kaufen zu können, muss sich im Augenblick mit Zinsen von 0,3 bis 0,9 Prozent zufriedengeben, wie ein Blick auf die Homepage der Volkswagenbank in Braunschweig zeigt. Natürlich kann mit Anleihen oder Aktien auf Dauer mehr verdient werden, doch solche Verträge laufen zum Teil über viele Jahrzehnte und sind klassische Sparformen für die Altersvorsorge. Die kurz- und mittelfristigen Verträge sind Banksparpläne oder Bausparverträge, und da bewegen sich die Renditen seit Jahren um den Nullpunkt herum. Trotzdem sollten die „Nullprozenter“ nicht verteufelt werden, weil die Verträge trotz der mageren Zinsen besser sind als ihr Ruf. Das wird vor allem beim Blick auf die Alternativen deutlich.

Zu diesen Möglichkeiten gehört zum Beispiel der Kauf vermieteter Immobilien auf Pump. Es kommt in der Praxis immer wieder vor, dass nicht nur wortgewandte Makler jungen Leuten raten, den Aufbau des Vermögens mit Hypotheken und Immobilien zu beginnen. Tatkräftige Unterstützung erhalten die Verkäufer von Eltern, die ihren Kindern raten, auf diese Weise der Inflation ein Schnippchen zu schlagen. Die alte Ansicht, dass Immobilien im Wert steigen und Kredite an Wert verlieren, steht trotz veränderter Märkte wie in Stein gemeißelt. Die Chancen und Risiken dieses Weges werden in folgendem Beispiel deutlich.