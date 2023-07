Aktualisiert am

Die EU will die etablierten Handelsmodelle der deutschen Broker verbieten. Für Kunden dürfte das teuer werden. Manche ETF-Sparpläne werden sich dann nicht mehr lohnen.

Ein bisschen werden die deutschen Neobroker und Onlinebanken Opfer ihres eigenen Erfolgs. Der harte Wett­bewerb hat zu gebühren­freien Sparplänen und Handel für einen Euro geführt – eine wunderbare Welt für Anleger, die viele neue und junge Menschen an die Börse gebracht haben. Doch die Angst im europäischen Ausland, die innovativen und schlank aufgestellten deutschen Anbieter könnten in andere Länder expandieren und den dortigen Anbietern lästige Konkurrenz machen, führt nun in Brüssel zu einer Regulierungsinitiative, die das Ende der gebührenfreien ETF-Sparpläne bedeuten und vor allem Anlegern mit wenig Geld den Kapitalmarkt verleiden könnte.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Konkret geht es um das geplante Verbot des Payment for Orderflow (PFOF), ein deutsches Spezifikum, das im Detail nur die wenigsten Europapolitiker verstehen, das aber eben die Grundlage für die Geschäfte der deutschen Neobroker und Onlinebanken ist. „Das PFOF-Verbot wird am Ende des Tages zulasten der Kleinanleger gehen“, sagt Markus Ferber, der in europäischer Finanzmarktregu­lierung wohl erfahrenste und kenntnisreichste deutsche Politiker. „Gerade für diejenigen Kleinanleger, die beispielsweise mittels eines Sparplans jeden Monat nur einen kleinen Betrag investieren, schlagen die Ordergebühren ordentlich ins Kontor. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Ära des Wertpapierhandels für einen Euro pro Order spätestens 2026 dem Ende entgegengeht“, sagt der Europaabgeordnete der CSU. Bis dahin geht die vorgesehene Übergangsfrist.