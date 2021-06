Tipps für Anleger : Welche Anlageklassen vor Inflation schützen

Eine Zeitenwende ist in diesem Jahr an den Finanzmärkten angebrochen. Es kehrt eine Zeit zurück, die viele Anleger noch nie erlebt haben und an die lebenserfahrene Anleger allenfalls eine vage Erinnerung haben. In diesem Jahr könnte die Inflation in Deutschland erstmals seit langem wieder über die Marke von 3 Prozent steigen. Damit rechnet zumindest die Europäische Zentralbank. Das letzte Mal, dass Anleger sich mit dem Thema Inflation beschäftigen mussten, war im Jahr 1992, als die Teuerungsrate in Deutschland bei 6,2 Prozent lag. Zwei Jahre darauf war sie schon auf 2,6 Prozent gesunken und blieb – mit Ausnahme von 2008 – immer klar unter diesem Wert.

Jetzt gilt es für Anleger, ihre Vermögensanlagen auf die neue Zeit einzustellen und diese vor der Teuerung zu schützen. „Inflation ist zunächst ein laues Bad“, sagte der Altmeister der Börse André Kostolany. Dann jedoch werde das Wasser immer heißer, und am Schluss explodiere die Wanne.