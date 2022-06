Großinvestor Blackstone : „Wir setzen auf Lagerhäuser“

Jonathan Gray, 52, ist Präsident der amerikanischen Private-Equity-Gesellschaft Blackstone. Die Finanzfirma beteiligt sich in großem Stil an Unternehmen und Immobilien auf der ganzen Welt. In Deutschland gehören ihr beispielsweise der Frankfurter Messeturm und Anteile am Kamerahersteller Leica. Bild: Andreas Pein

Herr Gray, Sie sind einer der erfahrensten Investoren der Welt. Wie erkennen Sie ein gutes Investment? Was macht einen guten Deal aus?

Beim Investieren geht es stets darum, etwas zu sehen, das andere nicht sehen oder das sie anders sehen. Das kann eine börsennotierte Firma sein, deren Wachstumsperspektiven man als stärker erachtet als der Rest des Marktes. Oder eine Immobilie, der man mehr abgewinnen kann als die übrigen Investoren. Wichtig ist bei all dem aber, nicht das zu tun, was alle tun. Sonst wird es Ihnen nicht gelingen, bessere Erträge zu erzielen als die Konkurrenz. Einen guten Deal zu machen bedeutet, eine Gelegenheit zu erkennen und dann beherzt zuzugreifen.

Private-Equity-Investoren wie Blackstone gelten als harte Verhandler. Gibt es ohne Aggressivität keinen Erfolg?

Es wird gerne erzählt, dass man ein aggressiver Verhandler sein müsse, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Ich persönlich halte gar nichts davon, und ich kann das auch für Blackstone nicht erkennen. Das Gegenteil ist richtig: Wenn wir beispielsweise den Mehrheitsanteil an einer Firma übernehmen oder eine Immobilie kaufen wollen, geht es darum, fair, transparent und respektvoll zu verhandeln.

Das passt aber nicht zum Image Ihrer Branche.

Mag sein, dass es in den 1980er-Jahren noch ein wenig anders zuging. Aber das ist längst Geschichte. Es ist doch so: Man sieht sich immer zweimal im Leben. Da bringt es wenig, das Gegenüber anzuschreien oder gar wütend den Raum zu verlassen. Verhandlungen müssen professionell ablaufen. Ich lege immer klar die Karten auf den Tisch und sage, wie viel wir zu zahlen bereit sein. Und dann muss die Gegenseite entscheiden, ob sie sich darauf einlässt.

Gibt es am Ende von Verhandlungen nicht trotzdem immer Verlierer und Gewinner?

Nein. Investieren ist kein Nullsummenspiel, bei dem der eine das gewinnt, was der andere verliert. Natürlich kann es im Nachhinein manchmal so aussehen, als habe einer der Verhandlungspartner mit seiner Einschätzung furchtbar falsch gelegen. Aber das ist eher selten. Häufig möchte die andere Seite etwas verkaufen, was nicht mehr zu ihrem Kerngeschäft gehört. Oder ein Fonds einer anderen Beteiligungsgesellschaft ist am Ende seiner Laufzeit angelangt und sie möchte deswegen aussteigen. Es gibt also unterschiedliche Beweggründe.

Von welchem Geschäft haben Sie am meisten gelernt?

Das sind die Deals, bei denen nicht alles so läuft wie geplant. 2007 habe ich für Blackstone die Übernahme der Hilton-Hotelgruppe verhandelt. Das war am Vorabend der amerikanischen Immobilienkrise 2008, die wir damals natürlich nicht kommen sahen. Mit anderen Worten: Es handelte sich um richtig schlechtes Timing. Alles sprach dafür, dass wir mit diesem Geschäft Geld verlieren würden: der im Nachhinein hohe Kaufpreis von 26 Milliarden Dollar und der Zeitpunkt des Kaufs, kurz bevor die größte Finanzkrise seit Menschengedenken ausbrach. Einfach alles.

Wie haben Sie die Angelegenheit doch noch zu einem guten Ende geführt?