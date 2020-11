Nach der Präsidentenwahl : Welche Aktien von Biden profitieren könnten

Joe Biden wird wohl der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. An der Börse hat man die Wahl genau beobachtet. Marktbeobachter gehen davon aus, dass vor allem der Außenhandel profitieren könnte, weil Biden einen weniger globalisierungskritischen Kurs einschlagen dürfte. Obwohl dieser vieles rückgängig machen will, was unter Donald Trump beschlossen wurde – wie den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen –, wird letztlich aber nicht mit großen Veränderungen gerechnet. Für viele Fachleute ist klar: Wenn Biden die Präsidentschaft gewinnt, aber die Demokraten nicht die Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses, bleiben die Auswirkungen begrenzt. Dennoch werden manche Branchen profitieren können, für andere könnte es schwieriger werden.

Infrastruktur