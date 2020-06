Von wegen Wumms : Kommt der Kinderbonus wirklich an?

Viele Familien ahnen noch nichts, aber auf sie kommt ein „familienpolitischer Wumms“ zu. Nein, es werden nicht wieder die Türen von Schule und Kita vor ihrer Nase zugeknallt. Es gibt Geld. Ein bisschen mühevoll wirkt es, wenn Familienministerin Franziska Giffey (SPD) die familienpolitischen Wohltaten aufzählt, die sich zum „Wumms“ addieren. Zum Beispiel die „Absenkung der Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz“, was Familien eine große Sorge nehme.

Unter dem Strich bleibt für Familien als Kernpunkt des beschlossenen Konjunkturprogramms der Bundesregierung der Kinderbonus von 300 Euro je Kind. Das ist nicht wenig, aber am gesamten Paket macht dieser Familienaspekt gerade einmal 3 Prozent aus.

Und bevor dennoch Euphorie aufkommt: Viele Familien werden den Bonus im kommenden oder dem dann folgenden Jahr wieder zurückzahlen müssen. Das weiß schon, wer die Verlautbarungen zum Konjunkturpaket genau gelesen hat. Nutzen soll es ja vor allem Leuten mit geringeren Einkommen. Wie es in diese Argumentation passt, dass Käufer von 65.000 Euro teuren Elektro-Neuwagen 5000 Euro vom Staat dazubekommen, unabhängig von ihren Einkommen, das wird von der Bundesregierung nicht näher ausgeführt.

Wer wie viel zurückzahlen muss

Familien jedenfalls müssen von bestimmten Einkommen an den Kinderbonus wieder zurückzahlen. Wen das genau betrifft, das hat Matthias Warneke vom Deutschen Steuerzahlerinstitut des Bundes der Steuerzahler für die F.A.Z. ausgerechnet. Demnach kann den vollen Bonus behalten, wer als Paar im Jahr 2020 zusammen weniger als 68.000 Euro zu versteuerndes Einkommen hat. Das ist nicht das Bruttoeinkommen. Um vom Bruttoeinkommen zum zu versteuernden Einkommen zu gelangen, werden Werbungskosten, bestimmte Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen abgezogen. Das Ergebnis erfährt jeder mit seiner Steuererklärung für das Jahr 2020.

Von der 68.000 Euro-Grenze an ist der Kinderbonus von 300 Euro aber nicht sofort verloren. Wer 70.000 Euro verdient hat, kann 262 Euro behalten. Bei 80.000 Euro sind es noch 96 Euro. Von 85.900 Euro an ist der Bonus aber hinfort – für ein Kind. Das Bundesfamilienministerium rechnet mit ähnlichen Zahlen. Bei mehreren Kindern verschiebt sich die Grenze. Familien mit zwei Kindern und mehr als 93.700 Euro zu versteuerndem Einkommen haben nichts von ihren beiden Boni, Familien mit drei Kindern gehen von 105 800 Euro an leer aus und mit vier Kindern von 131.700 Euro an.

Das Bundesfinanzministerium teilt auf Nachfrage dieser Zeitung mit, dass wohl für 4,5 Millionen Kinder der Kinderbonus über die Steuererklärung ganz oder teilweise wieder zurückgezahlt werden muss. Das wäre ein Viertel der rund 18 Millionen kindergeldberechtigten Kinder. Das Finanzministerium geht von Rückflüssen über die Steuererklärung von 910 Millionen im Jahr 2021 und (für die mit den späten Steuererklärungen) von 225 Millionen Euro 2022 aus.

Wie auch beim Kindergeld wird es aber keine Aufforderung zur Rückzahlung geben. Die Sache wird elegant verrechnet. Das Finanzamt macht jedes Jahr eine Günstigerprüfung. Es wird verglichen, ob für eine Familie der Steuervorteil durch den Abzug des Kinderfreibetrags höher ausfällt oder das Kindergeld. Bei höheren Einkommen ist wegen der höheren Steuersätze oft der Steuerfreibetrag attraktiver. Das Kindergeld wird mit dem Steuervorteil verrechnet, also quasi zurückgezahlt. Der neue Kinderbonus wird beim Vergleich für das Jahr 2020 hinzuaddiert. Da gleichzeitig der Kinderfreibetrag nicht erhöht wurde, haben viele Familien nichts von dem Kinderbonus.

Das soll sie natürlich nicht vom Konsum abhalten, wenn im September und Oktober jeweils 150 Euro je kindergeldberechtigtem Kind zusammen mit dem Kindergeld auf das Konto fließen. Sonst würde ja auch nichts aus dem „Wumms“ für die Konjunktur, den sich Finanzminister Olaf Scholz (SPD) erhofft. Immerhin bekommen auch alle den vollen Bonus, deren Kinder noch in diesem Jahr geboren werden, und auch die, deren Kindergeldbezug in diesem Jahr schon geendet hat. Ein Antrag ist nicht nötig. Die Auszahlung erfolgt automatisch. Sie wird nicht auf andere Sozialleistungen angerechnet.

Mehr Geld für Alleinerziehende

Spürbar mehr Geld dürften zudem Alleinerziehende haben. Sie bleiben in aller Regel unter den Einkommensgrenzen, von denen an ihnen der Kinderbonus in der Steuererklärung wieder verlorenginge. Der Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine hat errechnet, dass bis zu 33.900 Euro zu versteuerndem Einkommen nichts vom Bonus verlorengeht. Zudem müssen Alleinerziehende dank des Konjunkturpakets in den Jahren 2020 und 2021 zusätzliche 2100 Euro ihres Einkommens nicht versteuern. Das bringt ihnen bei rund 20.000 Euro Einkommen neben dem Kinderbonus noch 540 Euro Steuervorteil, hat Warneke vom Steuerzahlerbund errechnet. Bei 30.000 Euro zu versteuerndem Einkommen sind es 630 Euro Steuerersparnis. Wenn das mal kein Wumms ist.