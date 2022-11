Inflation : Was tun, wenn ich nicht mehr so viel sparen kann?

Die hohe Inflation zwingt zum Sparen. Um die Rechnungen im Supermarkt und für den Strom- und Gasanbieter zahlen zu können, ist jede Einsparung recht. Da wird selbst vor dem Wertpapierdepot nicht haltgemacht.

Doch jetzt einfach 100 Euro weniger in den ETF-Sparplan einzuzahlen, Ak­tien zu verkaufen oder die Beiträge in die Lebensversicherung nicht mehr zu überweisen, wäre eine zu simple Reaktion. Besser ist: sich ein bisschen Zeit nehmen, mal etwas genauer ins Depot schauen, was sich da in den vergangenen Jahren so angesammelt hat und dann entscheiden, auf was sich verzichten lässt und was man lieber behält. Das Ziel: etwas Geld zu sparen, ohne sich all zu viele Gewinnchancen entgehen zu lassen und ohne mehr Risiken als bisher einzugehen. Es ist Zeit für eine intelligente Entrümpelung des Depots.