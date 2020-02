Die Vermögensfrage : Was Sie über Gold wissen sollten

Der Goldpreis steht – zumindest in Euro gerechnet – auf einem historischen Hoch, und Edelmetallhändler berichten über starke Nachfrage nach Barren und Münzen. Anlegern ist jedoch zu wünschen, dass Gold nie zu ihrem besten Investment wird, denn dann hätten sie andere Probleme.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Diese Weisheit wird einem legendären Frankfurter Banker zugeschrieben und bringt die Sache ziemlich deutlich auf den Punkt. Gemeint ist Folgendes: Oft signalisiert ein Anstieg des Goldpreises schwindendes oder sogar verschwundenes Vertrauen in die Wirtschaft eines Landes, in dessen Bankensystem oder sogar in die Währung. In der deutschen Geschichte hat es Momente gegeben, in denen aufgrund von Wirtschafts- und Währungskrisen oder Kriegen die öffentliche Ordnung vorübergehend zusammenbrach. Tritt ein solches Schreckensszenario ein, würde wohl selbst dem eingefleischtesten Goldfan der Jubel über einen satten Kursgewinn seines Investments im Halse stecken bleiben.