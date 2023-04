Wenn das erste Kind geboren wird, steht die Welt erst mal Kopf. Wie eine rosa Wolke hüllt der Zauber des Anfangs die kleine Familie ein, und die Welt da draußen gerät für eine Weile in Vergessenheit. Das ist aber auch häufig der Moment, in dem aller Emanzipation zum Trotz alte Rollenbilder zutage treten: Obwohl zunehmend auch Väter für einige Monate in Elternzeit gehen, sind es doch die Frauen, die in der Regel mit dem Kind zu Hause bleiben, bis dieses in eine Betreuungseinrichtung geht. Diese erste gemeinsame Zeit, die so intensiv und so kurz ist, ist mit nichts aufzuwiegen.

Madeleine Brühl Redakteurin in der Wirtschaft.



Dennoch vergessen – oder verdrängen – viele Frauen, dass eine Auszeit aus dem Beruf auch finanzielle Konsequenzen hat, die meist unterschätzt werden. „Ob ich Teilzeit arbeiten gehe und den Großteil meines Gehalts für Kinderbetreuung ausgebe oder ob ich gleich zu Hause bleibe und mein Kind selbst betreue, ist doch egal.“ Dieses Argument hört man häufig von Müttern, die die Elternzeit über das erste Jahr hinaus verlängern. Doch es greift zu kurz und kann für ein böses Erwachen im Alter sorgen. Welch gravierende Folgen bis zu drei Jahre Elternzeit auf die eigene Altersvorsorge haben, wollen wir nachfolgend einmal genauer beleuchten.