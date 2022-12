Abschied von Gewohntem : Was im Jahr 2022 aus 100.000 Euro wurden

So gut wie jeder Tag bringt Überraschendes mit sich – Erfreuliches oder auch das genaue Gegenteil. Natürlich gilt dies erst recht für ein ganzes Jahr. Dies alles weiß man. Und dennoch hat im dritten Jahr der Pandemie und angesichts der erhofften fortgesetzten Erholung und Entspannung wohl ehrlicherweise kaum jemand mit so einschneidenden Veränderungen gerechnet, wie sie 2022 tatsächlich geschehen sind, allen voran mit dem Krieg in der Ukraine und seinen Folgen wie einer nicht nur in Deutschland erstmals seit Jahrzehnten wieder zweistelligen Inflation.

Kerstin Papon Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Dieses Umfeld ist freilich auch an den Finanzmärkten nicht spurlos geblieben, an denen es im Jahresverlauf überaus volatil zuging. Und so ergibt die Frage, was in diesem Jahr in verschiedenen Anlagen theoretisch aus 100.000 Euro geworden wäre, vielleicht ein wenig erwartbar weit mehr Minuszeichen als sonst. Unter dem Strich haben viele selbst „klassische“ Investments zum Teil sogar deutliche Verluste erbracht, obwohl sich die Lage etwa an den Energiemärkten zuletzt wieder etwas entspannt hat. Doch mit den emporschnellenden Corona-Zahlen in China wachsen neue Sorgen, da diese zum Beispiel mit Blick auf die Lieferketten das Potential für größere Marktverwerfungen haben.