Auflösung von ETF : Was mache ich, wenn mein Fonds geschlossen wird?

Wenn Fonds aufgelöst werden, liegt das in den meisten Fällen an deren Volumen. Anleger können aber auf einige Dinge achten, um ihr Vermögen nicht zu riskieren.

In den vergangenen Jahren hat wohl kaum ein Finanzprodukt eine ähnlich steile Karriere hingelegt wie die börsengehandelten Indexfonds, die sogenannten ETF (Exchange Traded Funds). Sie folgen der Strategie, den Markt über einen Index, wie etwa den S&P 500 oder den Dax, im Portfolio nachzubilden und damit auch deren Wertentwicklung. Aktiv verwaltete Fonds können immer seltener mit den kostengünstigen ETF mithalten, was dazu führt, dass immer mehr aktive Fonds geschlossen werden. Im ersten Halbjahr 2019 waren es 4287 an der Zahl.

Antonia Mannweiler Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Doch auch immer mehr ETF werden aufgelöst. Das Finanzportal „Bloomberg“ hatte kürzlich berichtet, dass eine Rekordzahl von 58 ETF in den ersten sechs Monaten des Jahres geschlossen wurden. Sogar 2009, ein Jahr nach der Finanzkrise, sei die Zahl mit 44 geschlossenen Fonds geringer gewesen. Die Daten des Fondsanalysehauses Morningstar sprechen gar von 140 aufgelösten ETF. Dass immer mehr Fonds liquidiert werden, liegt vor allem an dem harten Konkurrenzkampf um die Gebühren. Laut dem Bericht wurden für die aufgelösten ETF im Schnitt 6,20 Dollar an Gebühren fällig je 1000 Dollar investiertem Kapital. Rund 70 Prozent aller Zuflüsse in ETF entfielen aber auf solche mit Gebühren von weniger als 1 Dollar. Immer wieder reduzieren Anbieter die Kosten in der Hoffnung, Marktanteile zu ergattern. Mittlerweile gibt es sogar Anbieter wie Salt Financial, die Anleger dafür bezahlen, in ihre Produkte zu investieren, auch wenn diese Aktion nur für das erste Jahr gilt.