Vermögen : Wohin jetzt mit dem Geld?

Bringt es noch etwas in Anleihen zu investieren? Wie gut sind Kryptowährungen? Fonds oder Einzelaktien? Beim Aufbau eines Anlagevermögens sind viele Fragen zu beantworten.

Auch wenn Sie konservativ sind: Kaufen Sie Aktien!

Durch die extreme Zinssituation an den Kapitalmärkten wird es immer schwerer, sein Geld richtig anzulegen. Fast alle Anlageklassen sind so hoch bewertet wie noch nie. Die Aktienmärkte notieren an Rekordhochs. Das Zinsniveau ist so niedrig, dass man bei Anlagen, die eine feste Verzinsung haben, keine oder nur geringe Rendite erwarten kann. Bei festverzinslichen Anleihen muss man höhere Ausfall- oder Zinsänderungsrisiken eingehen, die der Rendite kaum gerecht werden.