Verschenkte Gewinnmitnahmen : Warum halten Sie an Ihrer Immobilie fest?

Ich habe vor einem Jahr die Besitzer vermieteter Immobilien in guten Lagen gefragt, was sie von der Idee halten, sich über die hohen Gewinne der letzten Jahre zu freuen, endlich Kasse zu machen und das Leben zu genießen. Ich habe auf die Frage nur wenige Antworten bekommen, so dass ich davon ausgehe, dass die meisten Realitätenbesitzer die Frage kopfschüttelnd „überhört“ haben. Nun haben Sie ja im Moment besonders viel Zeit zum Nachdenken, so dass ich Ihnen diese Frage noch einmal stellen möchte, und zwar will ich sie vor allem jenen Grundbesitzern stellen, die Mitte 60 sind und sich den Kopf über die finanzielle Gestaltung ihres Unruhestandes zerbrechen.

Ich habe da einen Anleger vor Augen, der sich vor 15 Jahren für einen Immobilien-Sparplan entschieden hat. Er hat sich für 500.000 Euro eine Wohnung gekauft. Davon entfielen 100. 000 Euro auf das Grundstück, und das Gebäude hat 400.000 Euro gekostet. Hinzu kamen die Nebenkosten von 50.000 Euro, die zu einem Gesamtpreis von 550.000 Euro führten. Die anfängliche Miete pro Monat betrug 1750 Euro, so dass der Gesamtpreis der Wohnung rund 26 Jahresmieten umfasste. Bezahlt wurde das Objekt mit Hilfe von 150.000 Euro, die der Anleger auf dem Sparkonto angesammelt hatte, und eines Kredites in Höhe von 400.000 Euro. Der Anleger hatte die Erwartung, dass die Mieten und der Wert der Immobilie jedes Jahr um 2 Prozent steigen, und er hatte den Plan, die Wohnung am Ende des Arbeitslebens zu verkaufen und den Erlös im Ruhestand zu verzehren.