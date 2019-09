Unternehmen verlassen Handel : Die Börse als Geldquelle? Nein, danke!

Die Zahl der börsennotierten Aktiengesellschaften in Deutschland sinkt. 454 Unternehmen zählt die Deutsche Börse Anfang August noch in ihren Bereichen Prime und General Standard. Die Weltbank verzeichnet in ihrer Statistik auf vergleichbarer Datenbasis für Deutschland im Jahr 2007 noch 761 börsennotierte Unternehmen und Ende 2018 dann 465 Unternehmen. Ein Rückgang um drastische 40 Prozent. Die Zahlen nähern sich historischen Tiefpunkten, wie sie in den 1980er Jahren in Westdeutschland erreicht wurden.

Warum ist das so? Viel hat mit dem Niedrigzinsumfeld zu tun. Kredite sind für Unternehmen so billig wie nie. Sie können sich ausreichend finanzieren, ohne den lästigen Weg an die Öffentlichkeit gehen zu müssen und an der Börse um das Geld der Anleger zu werben.

Und sind doch einmal größere Eigentümerwechsel geplant, stehen die Finanzinvestoren mit vollen Kassen bereit. Auch sie können sich so günstig Kapital beschaffen wie nie zuvor. Der englische Begriff Private Equity für Finanzinvestoren beschreibt ja deutlich, dass es hier für die Unternehmen privater zugeht.

Jede Menge Pflichten

Ein Börsengang hingegen, englisch Initial Public Offering (IPO), verlangt nach einer umfassenden öffentlichen Information über das Unternehmen und seine wirtschaftliche Lage in einem Wertpapierprospekt, dessen Erstellung großen Aufwand verursacht. Ohne Not tut sich das kaum noch jemand an.

Im Gegenteil. Renommierte Kanzleien wie Hengeler Mueller werden immer häufiger mit Anfragen konfrontiert, wie man ein Unternehmen am besten wieder von der Börse bekommt. Axel Springer ist ein aktuelles Beispiel, wo nach dem Einstieg des Finanzinvestors KKR im Einvernehmen mit der Großaktionärin Friede Springer ein Rückzug von der Börse diskutiert werden könnte.

„Manche Unternehmen wollen raus aus der Pflicht, jedes Quartal öffentlich über ihr Tun berichten zu müssen“, sagt Simon Link, ein für das Kapitalmarktgeschäft zuständiger Partner bei Hengeler Mueller. „Jenseits der Börse können Unternehmen ohne Rücksicht auf Minderheitsaktionäre und ohne den ständigen Blick der Öffentlichkeit auf Aktienkurs und Ad-hoc-Mitteilungen größere Umstrukturierungen durchführen.“ Das heiße nicht, dass die Berichtspflichten für das Unternehmen kleiner würden. „Im Gegenteil, meist will der Eigentümer viel genauer und engmaschiger über das Tun der Unternehmensführung informiert werden, aber eben diskret und nicht in öffentlichen, bunten Hochglanzprospekten“, sagt Link.

Anleger sehen sich klar benachteiligt

Der Weg von der Börse ist nicht ganz einfach. „Nachdem einige Finanzinvestoren in den vergangenen Jahren Erfahrungen damit gesammelt haben, trauen es sich immer mehr zu, Gesellschaften von der Börse zu nehmen“, sagt der Kapitalmarktrechtsanwalt.

Für ein Delisting – also die Rücknahme der Börsennotierung – reicht ein Vorstandsbeschluss. Ein Unding, wie die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) findet. Sie will das Thema wenigstens auf der Hauptversammlung diskutiert und beschlossen sehen. Der Bundesgerichtshof (BGH) sieht dies jedoch anders und urteilte, dass sich die Rechtsposition eines Aktionärs als Miteigentümer des Unternehmens durch die Rücknahme der Börsennotierung nicht ändert. „Wir sehen darin jedoch einen massiven Eingriff in die Rechte der Aktionäre“, sagt Jürgen Kurz von der DSW. „Der Aktionär kann seine Aktie nicht mehr handeln und höchstens auf kompliziertem und teurem Wege versuchen, privat zu verkaufen. Ein Börsenkurs als Maßstab für den Preis fehlt zudem.“

Die kurze Zeit, als bis 2014 ohne ein Abfindungsangebot an die Minderheitsaktionäre ein Delisting durchgeführt werden konnte, haben die Unternehmen rege genutzt. Die Zeiten sind zwar vorbei. Jetzt muss der Hauptaktionär den Minderheitsaktionären anbieten, ihre Aktien mindestens zum Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate zu kaufen. Doch auch hier bemängelt die DSW, dass die Aktionäre den gebotenen Preis nicht in einem Spruchverfahren prüfen lassen können.