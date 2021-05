Steigende Preise : Was Sparer zur Inflation wissen müssen

EZB-Direktoriumsmitglied Isabell Schnabel sagt, sie halte einen Anstieg der Inflation in Deutschland auf 3 Prozent für möglich. Muss einen das beunruhigen?

Die Europäische Zentralbank beruft sich auf Schätzungen der Deutschen Bundesbank. Danach könnte in einzelnen Monaten dieses Jahres die Inflationsrate in Deutschland nach der europäischen Berechnungsweise des Harmonisierten Verbraucherpreis-Index (HVPI), die von der nationalen Berechnungsweise abweicht, mehr als 3 Prozent erreichen. Für die Eurozone insgesamt erwartet die Notenbank keine so hohen Raten, hier sind monatsweise etwa 2 Prozent im Gespräch.

Im Moment wird aber doch vieles teurer?

In der Tat sind zuletzt etwa viele Preise rund um den Bau deutlich gestiegen, so für Bauholz. Statistiker sprechen schon von „Bauflation“. Das trifft auch Leute, die im Lockdown an ihrem Haus herumwerkeln. Auch Nahrungsmittel sind teurer geworden, etwa Gemüse. Besonders stark war zuletzt der Anstieg der Energiepreise, vor allem für Benzin und Heizöl. Zum Teil waren die Preissteigerungsraten zweistellig. International ist ein starker Anstieg von Rohstoffpreisen zu beobachten, etwa für Erz oder Kupfer.

Treibt das die Inflation hoch?

Die Inflationsraten in Deutschland, aber auch in der Eurozone insgesamt, sind in den ersten Monaten dieses Jahres deutlich höher gewesen als in den letzten Monaten des vergangenen Jahres. Das vergangene Jahr war am Ende von negativen Inflationsraten geprägt, die Verbraucherpreise fielen. Dabei spielte vor allem eine Rolle, dass die Nachfrage etwa nach Öl wegen der Pandemie so niedrig war. In diesem Jahr betrug die Inflationsrate für Deutschland im Januar 1 Prozent, im Februar 1,3 Prozent, im März 1,7 Prozent und im April nach vorläufigen Zahlen 2 Prozent. Nach der europäischen Berechnungsweise des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) liegen wir sogar schon bei 2,1 Prozent. Das ist etwas mehr als im vorigen Jahr, aber noch nicht dramatisch viel.

Ist das in anderen Ländern anders als in Deutschland?

Ja, die Inflationsraten der Euro-Mitgliedsstaaten unterscheiden sich deutlich. Deutschland liegt im oberen Bereich, aber nicht an der Spitze. Die höchste Rate hatte im April Luxemburg mit 3,3 Prozent. Die Inflationsraten in Griechenland und Portugal sind noch weiterhin negativ. Italien kommt auf 1 Prozent. Zwei Faktoren führen speziell in Deutschland zu einer höheren Inflation. Einmal wurde zum Jahreswechsel die Mehrwertsteuer wieder angehoben. Außerdem gibt es einen neuen CO2-Preis für Heizöl und Benzin für den Klimaschutz, der in den kommenden Jahren weiter steigen soll. Das treibt die Inflationsraten in Deutschland, aber anteilig auch für die Eurozone insgesamt. In Amerika, so wird allgemein erwartet, dürfte die Inflation noch schneller steigen. Auch das könnte im Prinzip zum Teil nach Europa „rüberschwappen“.

Wie geht es in diesem Jahr weiter?

Es gibt zwei Effekte, die gleichsam automatisch die Inflation in Deutschland in diesem Jahr nach oben treiben werden. Es sind sogenannte „Basiseffekte“. Das bedeutet, dass die Vorjahreswerte der jeweiligen Monate sehr niedrig waren und die Veränderungsrate zu diesem Jahr deshalb besonders hoch ausfällt. Im April, aber auch im Mai gilt das besonders für den Ölpreis. Dieser war im vergangenen Jahr durch die Pandemie extrem niedrig, teils sogar negativ. Daher reicht schon eine Normalisierung für hohe Zuwachsraten. Im Juli wird der Effekt hinzukommen, dass vor einem Jahr die Mehrwertsteuer wegen der Pandemie vorübergehend herabgesetzt wurde. Von Juli dieses Jahres an werden also im Zuge der Berechnung der Inflationsrate Preise mit höherer Mehrwertsteuer aus diesem Jahr mit Preisen mit niedrigerer Mehrwertsteuer aus dem vorigen Jahr verglichen. Das dürfte auch nochmal, rein technisch, zu höheren monatlichen Inflationsraten führen.