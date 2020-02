Scherbaums Börse : Warum die Aktienkurse weiter steigen werden

Es wäre zu schön gewesen, wenn die Börsenrally aus dem vergangenen Jahr Anfang 2020 einfach so weitergegangen wäre. Doch nach dem überragenden Börsenjahr 2019 machten die globalen Aktienmärkte nach dem 22. Januar eine Pause. Den Grund dafür haben Investoren an den Börsen sehr schnell und selbstverständlich in der Sorge um das Coronavirus gefunden. Zumindest für viele kurz- und mittelfristig agierende Marktteilnehmer war es ein wichtiger Grund, Aktien zu verkaufen.

Ein Anleger mit einem langfristigen Horizont bei der Geldanlage in Aktien dürfte in den vergangenen Tagen und Wochen wohl kaum große Positionen verkauft haben. Nach zwei etwas unruhigen Wochen werden besonnene Anleger augenscheinlich auch dafür belohnt, nicht aus dem Markt gegangen zu sein. Denn der Dax präsentiert sich erstaunlich robust – und das in diesem eher negativen Nachrichten-Mix rund um das Coronavirus. Fakt ist: Bisher ist so viel an den Börsen nicht passiert. Eine große Korrektur, die sich mancher Marktteilnehmer vielleicht nach dem Kursanstieg 2019 wünschen würde, blieb bisher aus. Die Verluste des Dax von 2,02 Prozent im Januar können wohl eher als völlig herkömmliche Gewinnmitnahmen gesehen werden.

Schaut man sich die vergangenen Handelstage an, so könnte man meinen, dass sehr vieles an der Börse in Bezug auf die Auswirkungen des Coronavirus in den Kursen schon wieder eingepreist ist. Sollte dies nicht der Fall sein, raten Marktexperten dennoch zur Besonnenheit: „Auch wenn die Märkte in Europa empfindlicher als in den Vereinigten Staaten auf das Coronavirus und seine Folgen für die Weltwirtschaft reagieren, zur Panik besteht nach aktuellem Stand kein Anlass“, schreibt Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St. Galler Kantonalbank Deutschland. „Die Märkte verhalten sich auch nicht panisch, sondern aus ihrer Sicht rational und logisch. Sie bilden die Entwicklungen durch anspringende Volatilitätsindizes, steigende Credit Spreads, einen höheren Goldpreis sowie einen stärkeren Schweizer Franken einerseits und durch sinkende Zinsen andererseits ab“, analysiert er weiter.

Sinkende Kurse bieten auch Chancen

Winklers Rat ist daher sehr einfach: „Anleger sollten die weitere Entwicklung erst einmal aufmerksam beobachten und abwarten. Durch sinkende Aktienkurse beginnen sich möglicherweise sogar Chancen zum Einstieg in die bislang bereits recht teuren Märkte abzuzeichnen.“

Für den Kleinanleger bleibt die Börse also weiterhin eine der besten Möglichkeiten, langfristig gute Rendite zu machen – mit und ohne Coronavirus. Das Gros der Aktien-Strategen wird in diesen Tagen nicht müde, die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus auf China und auch die Weltwirtschaft zu analysieren. Am Ende hängt noch vieles davon ab, wie und ob China das Problem lösen kann.

Die Regierung in Peking weiß sehr gut, was auf dem Spiel steht: Das Land hatte vor 18 Jahren beim SARS-Virus noch nicht den großen Anteil am globalen Bruttoinlandsprodukt gehabt, wie es heute der Fall ist. Ein wirtschaftlicher Abschwung in China dürfte sich in anderen Ländern stärker negativ auswirken.

Die Analysten der Helaba merken in einer aktuellen Studie aber an, dass die Frage, ob das Coronavirus und dessen Folgen eine Rezession in China mit sich bringen könnte, aus ihrer Sicht nur eingeschränkt zielführend sei: „Offensichtlich ist eine Epidemie kein ‚zyklisches‘ Ereignis im Sinne der Konjunkturanalyse. Zudem verbinden viele Beobachter mit dem Begriff Rezession eine Kontraktion, also ein schrumpfendes Bruttoinlandsprodukt.“

Dies sei aber angesichts des nach wie vor sehr hohen Wachstumstrends in China äußerst unwahrscheinlich. Sie verweisen in diesem Zusammenhang darauf, dass die chinesische Wirtschaft schon im vergangenen Jahr eine relativ geringe Dynamik aufgezeigt hatte. Am Ende der Helaba-Analyse ist entsprechend zu lesen, dass die Anfälligkeit der chinesischen Konjunktur für negative Schocks daher nicht überschätzt werden sollte. Die Helaba-Experten gehen daher davon aus, dass die chinesische Wirtschaft vom Coronavirus nicht „aus der Spur geworfen“ wird.

Anleger sollten gelassen bleiben

Frank Häusler, Chefstratege bei Vontobel Asset Management, gibt ebenfalls Entwarnung: „Wir raten Anlegern, die in Schwellenländern investiert sind, ruhig zu bleiben, da sich die wirtschaftlichen Bedingungen langfristig wieder normalisieren dürften.“ Er geht noch einen Schritt weiter: „Der Nachholbedarf der Wirtschaft führt in der Regel zu einer Wachstumsbeschleunigung in den folgenden Quartalen, was bedeutet, dass wir etwa drei Quartale nach dem Infektionsgipfel eine Rückkehr zur Trendwachstumsrate sehen sollten.“

Schaut man als Heimat-fokussierter Anleger auf den Dax, ist eine gewisse Gelassenheit nicht verkehrt. Nach dem Kursplus von 25 Prozent in 2019, was das erfolgreichste Dax-Jahr seit 2013 bedeutet, ging es bis zum 22. Januar 2020 auf ein neues Allzeithoch von 13.640 Punkten nach oben. Es folgte danach ein schneller und deutlicher Rücksetzer bis knapp unter die 13.000er-Marke und anschließend begann wieder eine neue Aufholbewegung.

Der Dax notiert aktuell im Abstand von 8 Prozent über der 200-Tage-Linie, womit der langfristige Aufwärtstrend des Index zuletzt wieder an Stärke gewonnen hat. Charttechnisch wird es spannend, denn ein weiterer Anstieg von nur knapp 1 Prozent genügt, um über das vorangegangene Allzeithoch nach oben auszubrechen und damit ein neues Kaufsignal zu generieren – und das alles zu Zeiten eines Coronavirus.

Anleger sollten unverändert eine Anlagestrategie fahren, bei der auf die konsequente Streuung zwischen und innerhalb von Anlageklassen, Ländern und Sektoren im Depot geachtet wird. Und sie sollten eine Weisheit von Starinvestor Warren Buffet beherzigen: „Es ist ein Fehler, auf die täglichen Schwankungen einer Aktie zu achten. Sie machen keinen Unterschied.“