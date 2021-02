Weniger Apple, mehr Öl : Warren Buffet baut sein Portfolio um

Aktualisiert am

Investor Warren Buffett hat im großen Stil Aktien des Telefonanbieters Verizon und des Ölkonzerns Chevron gekauft. Von Anteilen an Pfizer und Apple trennte sich sein Unternehmen dagegen.

Der bekannte Investor Warren Buffett hat im großen Stil Aktien des Telefonanbieters Verizon und des Ölkonzerns Chevron gekauft. An Verizon halte Buffetts Unternehmen Berkshire Hathaway jetzt Anteile im Volumen von 8,6 und an Chevron von 4,1 Milliarden Dollar, wie aus einer Mitteilung an die Börsenaufsicht vom Mittwoch hervorgeht.

Berkshire stockte zudem seine Anteile an den Pharmauternehmen Abbvie, Bristol-Myers Squibb und Merck & Co sowie dem Versicherungsvermittler Marsh & McLennan auf, während es sich von Anteilen an Pfizer und Apple trennte.

Apple -- -- (--) NASDAQ London Tradegate Schweiz OTC Xetra Lang & Schwarz Stuttgart Frankfurt Wien Schweiz OTC Schweiz Schweiz Schweiz 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Seinen Anteil an Papieren der amerikanischen Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, T-Mobile USA, stockte Buffett von 2,4 auf 5,2 Millionen Aktien auf. Insgesamt ist Berkshire Hathaway an mehr als 90 Unternehmen beteiligt.

An Apple hielt Berkshire zu Jahresanfang noch ein Paket im Wert von 120 Milliarden Dollar. Es ist weiter das größte Einzelinvestment von Buffetts Holding. Buffett und seine Mitstreiter Todd Combs und Ted Weschler hatten das Portfolio im Zuge der Corona-Krise überholt und sich etwa von einigen Bankaktien getrennt. Auch Barrick Gold und General Motors wurden verkauft.