Langsam wachsende Renditen : Taugt der Wald als Geldanlage?

Holz ist in jüngster Zeit angesichts von Nachschubmangel und steigenden Preisen zu einem Politikum geworden. Natürlich hat es auch Anlegerinteresse wachgerufen. Aber so einfach ist es nicht, in Wald zu investieren. Die Latifundium Management ist ein internationaler Vermögensverwalter im Bereich Land- und Forstwirtschaft, der vor allem semiprofessionellen Anlegern wie Family Offices, Stiftungen oder vermögenden Privatleuten Anlagen in diesem Bereich ermöglicht. Als Dienstleister gestaltet man Anlagen und Portfolios und übernimmt von der Suche und Betreuung von Flächen bis zu Controlling und Berichtswesen alle Aufgaben. „Land- und Forstwirtschaft muss man gelernt haben“, sagt Latifundium-Gründer Maximilian Graf von Maldeghem. „Landwirt kann man nicht einfach so werden.“

Rund 55.000 Hektar Fläche hat Latifundium in Deutschland, Finnland, Lateinamerika, Neuseeland und den Vereinigten Staaten bisher vermittelt, entweder in Form von Pflanzplantagen oder bestehenden Wäldern. Dabei gibt es grundlegende Unterschied zwischen Europa und anderen Standorten. „In Mitteleuropa werden wegen der dichten Besiedelung keine großflächigen Kahlschläge durchgeführt“, sagt Maldeghem: „Hier ist der Ansatz integrativ: Nutzung, Schutz und Erholung finden auf derselben Fläche statt.“ In Neuseeland oder Lateinamerika ist der Ansatz dagegen segregativ: Manche Flächen würden intensiv forstwirtschaftlich genutzt, dafür gebe es einen sehr hohen Anteil geschützter Wälder, ergänzt Christian Clasen, Vermögensverwalter von Latifundium, von Hause aus promovierter Diplom-Forstwirt und vormals im thüringischen Forstdienst tätig: „Wir betreiben effiziente Forstwirtschaft gemäß den Nachhaltigkeitszielen der UN und wollen letztlich Investoren für die Aufforstung gewinnen.“