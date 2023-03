Aktualisiert am

Trotz Vollzeitarbeit haben viele Frauen in Deutschland zu wenig Geld im Alter. Um dieses Problem zu lösen, sollten sie sich frühzeitig mit Finanzfragen beschäftigen, sagen Fachleute. Und dabei auch realistischer sein.

Seniorin in der bayerischen Stadt Landshut Bild: dpa

Viele Frauen befinden sich in einer prekären finanziellen Lage oder geraten vor allem im Alter in eine solche. Entsprechend beklemmend und erdrückend sind oft ihre Sorgen. Häufig klafft eine große Rentenlücke zwischen dem Nettoeinkommen und der zu erwartenden Rente, und es fehlt an der Möglichkeit, den bisherigen Lebensstandard zu halten. Im schlimmsten Fall droht Altersarmut.

Schuld sind oft wirtschaftliche und andere Abhängigkeiten vom Partner, Scheidung oder die Erziehung der Kinder und damit verbundene Pausen im Erwerbsleben, die die gesetzliche Rente mindern. Zahlreiche Frauen verdienen zudem noch immer deutlich weniger als männliche Kollegen. Sie arbeiten überdies – nicht zuletzt der Kinder und Familie wegen – häufiger über lange Phasen des Lebens in Teilzeit oder Minijobs.