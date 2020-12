Großes Interesse an Aktien : Die neue Lust auf Börse

Nüchtern betrachtet, ist 2020 ein verrücktes Börsenjahr. Als die Corona-Pandemie im Frühjahr über die westliche Welt hereinbrach, sackten die Aktienkurse wenig überraschend ab. Doch noch während ein Land nach dem anderen einen Lockdown verhängte und die Wirtschaft weitgehend lahmlegte, erholten sich die Börsen schon wieder. Der Aufschwung geht aktuell so weit, dass amerikanische Aktienindizes wie der Dow Jones oder der S&P 500, aber auch der deutsche Nebenwerteindex M-Dax, mitten in der zweiten Corona-Welle neue Höchststände erreichen, weil Anleger auf die Wirksamkeit der Impfstoffe spekulieren. Auch der Dax ist nah an seiner Bestmarke.

Das Verrückteste an diesem Jahr aber ist: Deutsche Sparer, die gewöhnlich vor Aktien zurückschrecken oder bei Rückschlägen kalte Füße bekommen, zeigten sich so mutig wie seit dem Platzen der Internetblase zur Jahrtausendwende nicht mehr. Eifrig steckten sie ihr Geld in Wertpapiere, eröffneten massenhaft neue Depots und Sparpläne. Die Marktteilnehmer hätten überraschend reagiert, sagt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka-Bank. Verhalten haben sie sich laut Kater paradox – „je nach Standpunkt besonnen oder bescheuert“.

Im Grunde ist es clever, nach Rücksetzern an den Börsen einzusteigen oder Wertpapiere nachzukaufen. So machen es Profi-Investoren, und so hat es auch Beate Sander ihren Zuhörern und Lesern immer gepredigt. Bis zu ihrem Tod im September hatte die als „Börsen-Oma“ bekannt gewordene Lehrerin und Buchautorin allen geraten, im Crash kühlen Kopf zu bewahren, wenn die anderen in Panik geraten. Die zweifache Millionärin durfte in ihren letzten Lebensmonaten erfahren, dass sich viele Landsleute jetzt couragiert zeigen.

Erstaunliche Zahlen

Vor allem Direktbanken, die am ehesten Anleger anziehen, vermelden Erstaunliches. Bei der ING Deutschland, früher als ING-Diba bekannt, erreichte die Anzahl der Depot-Neueröffnungen mit rund 210.000 einen Rekordwert im ersten Halbjahr. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2019 waren 160.000 Depots neu eröffnet worden. Die Anleger handelten auch eifrig: Mit 13,4 Millionen Transaktionen allein in den ersten sechs Monaten wurde das Gesamtjahr 2019 schon um zwei Millionen übertroffen.

Das gleiche Bild bietet sich bei Comdirect. Die 232.000 zusätzlichen Depotkunden in den ersten neun Monaten, vor allem aber im März und April, markieren das stärkste Wachstum seit dem Jahr 2000. Auch große Sparkassen berichten von einem deutlich gestiegenen Interesse ihrer Kunden an Aktienanlagen. Die Deutsche Wertpapier Service Bank (DWP-Bank), die rund 4,9 Millionen Depots überwiegend für Filialbanken verwaltet, verzeichnete schon zum Ende des dritten Quartals 48 Prozent mehr neue Sparpläne als im gesamten vergangenen Jahr.

Im Vergleich zu 2019 ist der Anteil an Aktienbesitzern um fünf Prozentpunkte auf 34 Prozent gestiegen, hat die Studie „Aktienkultur in Deutschland“, für die sich Comdirect, Consorsbank und ING zusammengeschlossen haben, kürzlich ergeben. Die Zahl schließt Aktienfonds und Sparpläne ein. Zugleich, so geht aus einer Anleger-Befragung des Frankfurter Finanzprofessors Andreas Hackethal hervor, hätten die meisten mit weiteren Verlusten gerechnet. Eine paradoxe Situation.