Nachhaltige Geldanlage : Verbraucher benötigen klare ESG-Informationen

Für Anleger in Investmentfonds wird die Produktauswahl künftig noch komplexer. Neben Kosten, Risiken und Renditeaussichten werden sie auch berücksichtigen müssen, ob ein Fonds das Geld nachhaltig investiert. Die kürzlich in der Europäischen Union beschlossene Taxonomie legt Grundlagen dafür, welche Investitionen als nachhaltig gelten. Vom 2. August dieses Jahres an müssen Vermittler ihre Kunden zudem auf ihre Nachhaltigkeitspräferenz ansprechen. Von kommendem Jahr an werden für geschätzte 15 000 Unternehmen Nachhaltigkeits-Testate durch Wirtschaftsprüfer verpflichtend.

Doch für den Verbraucher werde der Markt dadurch unübersichtlicher, sodass verbindliche Vorgaben für die Produktinformationen nötig werden, verlangt der Betriebswirtschafts-Professor Hermann Weinmann vom Institut für Finanzwirtschaft der Hochschule Ludwigshafen. Weder die Produktinformationsblätter fondsgebundener Lebensversicherungen, die Verbraucher häufig als Anlagevehikel auswählen, noch Fonds-Prospekte leisteten diese Aufgabe bislang, kritisiert er in einem Fachaufsatz für die „Zeitschrift für das Versicherungswesen“. Damit bestehe die Gefahr des „Greenwashings“, also des unzutreffend vermittelten Signals seitens eines Produktgebers, ein Finanzprodukt sei nachhaltig. Es müsse darum gehen, „Marketing-Versprechen von objektiver neutraler und damit vertrauenswürdiger Information abzugrenzen“, schreibt er in seinem Beitrag.