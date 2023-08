Aktualisiert am

So wenig profitieren Sparer von der Zinswende

Sonnenuntergang in Frankfurt: Trotz steigender Zinsen sparen die Bundesbürger weniger. Bild: Lucas Bäuml

Gut ein Jahr nach der Zinswende und – im Kampf gegen die hohe Inflation – etliche Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) später sollte Sparen hierzulande für Anleger eigentlich wieder attraktiver sein. Doch das Gegenteil scheint der Fall: Der Anteil der Deutschen, die auf das gute alte Sparbuch oder Tages- und Festgeld setzen, ist binnen eines Jahres sogar gefallen. Dies ergibt eine repräsentative Umfrage von J.P. Morgan Asset Management (AM), deren Ergebnisse der F.A.Z. vorab vorliegen.

Der Vermögensverwalter hat vom 26. Juni bis 3. Juli 2000 Frauen und Männern (je 50 Prozent) im Alter von 20 Jahren an befragt – also noch vor dem neunten Zinsschritt der europäischen Währungshüter Ende Juli um 0,25 Prozent, der jedoch das Bild nicht wesentlich beeinflusst haben dürfte. Deutlich gestiegen ist allerdings die Zahl derer, die in Fonds oder börsengehandelte Indexfonds (ETF) investieren.

Überraschend sei, dass die Zinswende nach mehr als einem Jahrzehnt mit Null- und Niedrigzinsen die Sparleidenschaft der Deutschen nicht abermals befeuert habe, heißt es von J.P. Morgan AM. Sparbücher hätten unter den Anlagen der Befragten vielmehr einen deutlichen Rückgang um 9 Prozentpunkte auf 42 Prozent verzeichnet, Tages- und Festgelder ein Minus um 4 Prozentpunkte auf 37 Prozent und Versicherungen um 3 Prozentpunkte auf 34 Prozent.

Nachfrage nach Fonds steigt

Dennoch belegten diese drei Sparmöglichkeiten weiterhin die ersten drei Plätze unter den beliebtesten Anlagen, stellt der Vermögensverwalter fest. Erst danach folgten Fonds und ETF oder Aktien. Der Anteil der Deutschen, die in Fonds investieren, ist dagegen im Durchschnitt um 9 Prozentpunkte auf 29 Prozent gestiegen, auch Anleihen haben leicht auf 7 Prozent zugelegt. Gefallen ist jedoch ebenfalls der Anteil derjenigen, die direkt in Aktien investieren – von 31 auf 26 Prozent.

Die Unzufriedenheit vieler Sparer dürfte auch daran liegen, dass die Zinserhöhungen oft noch nicht bei ihnen angekommen seien, sagt Matthias Schulz von J.P. Morgan AM. Im Vergleich zum Vorjahr zeige sich immerhin ein leichter Rückgang. Laut Berechnungen der FMH-Finanzberatung für die F.A.Z. erbringt Tagesgeld im Durchschnitt von rund 600 Finanzinstituten aktuell 0,68 Prozent. Die Spanne reicht von null bis 3,70 Prozent. Absolut nichts für Tagesgeld zahlen aber nur noch ganz wenige regionale In­stitute. Der Mittelwert der Direktbanken beträgt 1,80 Prozent – Aktionen eingeschlossen. Bei den Geschäftsbanken sind es 1,63 Prozent. Zum Vergleich: Laut Statistischem Bundesamt betrug die Inflationsrate in Deutschland im Juli 6,2 Prozent nach 6,4 Prozent im Juni.

So manches attraktivere Angebot gilt zudem zeitlich begrenzt beziehungsweise nur für Neukunden. „Eine solche Frist ist aus Sicht des Kunden aber gar nicht schlecht“, sagt Max Herbst von FMH: „Denn das Geld ist als Tagesgeld weiterhin jederzeit verfügbar, der Zins aber etwa für drei oder sechs Monate garantiert.“ Der Zinserhöhungszyklus der EZB sei noch lange nicht zu Ende. Selbst die amerikanische Notenbank habe angesichts einer in den USA deutlich geringeren Inflationsrate noch kein Ende der Zinserhöhungen signalisiert. Daher seien Anleger gut damit beraten, flexibel zu bleiben, um von diesem Zinsanstieg profitieren zu können, sagt Herbst.