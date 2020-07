Aktualisiert am

Gute Stimmung am Markt : Ein Hoch auf deutsche Tech-Aktien

Groß war die Sorge, dass der Skandal um Wirecard der ganzen Tech-Branche schadet. Weit gefehlt. Die Anleger sind in Rekordlaune.

Blick auf die Zahlentafel an der Frankfurter Börse Bild: Marc-Steffen Unger

Nachdem der Fall Wirecard am 18. Juni Deutschland erschüttert hat, machte sich eine gewisse Untergangsstimmung breit. Die Schwarzmaler traten auf den Plan und stellten alles in Frage: Der Finanzplatz und seine Aufsichtsbehörde Bafin hätten einen schweren Reputationsschaden erlitten, die Aktienkultur sei ramponiert, das Vertrauen ausländischer Investoren zerstört. Manche machten sich lustig über das sprichwörtliche „dumme deutsche Geld“. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sah sogar das Image des Wirtschaftsstandorts Deutschland in Gefahr.

Thomas Klemm Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Von einer „Riesenkatastrophe“ vor allem für Unternehmen, die wie der Zahlungsabwickler Wirecard in der Finanztechnologie arbeiten, spricht Frank Thelen, Start-up-Investor und langjähriges Mitglied der Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“. Wenn nicht schleunigst mehr Geld in einheimische Tech-Unternehmen fließe, würden nicht nur die Vorreiter aus Amerika und China weiter enteilen, sondern, so orakelt Thelen, „dann sind wir bald Afrika“.