Trotz hoher Inflation : Die Sehnsucht nach dem Superluxus

Aktualisiert am

Die Branche zeigt sich in Rekordlaune. Laut einer Analyse von Bain könnten sich die Umsätze bis zum Ende des Jahrzehnts seit 2020 sogar noch verdoppeln. Dabei stehen nur 2 Prozent der Kunden für 40 Prozent des Geschäfts.

Der reichste Mann der Welt? Aktuell liegt Elon Reeve Musk, unter anderem Mitbegründer von Tesla, wieder vor Bernard Jean Étienne Arnault, Chef und größter Anteilseigner des französischen Luxuskozerns LVMH. Beide haben ein Vermögen von jeweils mehr als 200 Milliarden Dollar. Dies zeigt auch: Trotz hoher Inflation und aller weltwirtschaftlichen Sorgen ist Luxus gefragt, und das wie nie zuvor. Denn die Reichen dieser Welt werden immer reicher. Das spiegelt sich in den Umsätzen der Luxusmarken – und an der Börse. Luxusaktien haben sich dort deutlich besser entwickelt als der breite Markt (siehe Grafik). Und die Prognosen sprechen eher für weitere Kursgewinne denn für das Gegenteil.

Kerstin Papon Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Die Luxusgüterindustrie hat sich zuletzt in glänzender Verfassung präsentiert. Zu diesem Ergebnis kommen etwa die internationale Unternehmensberatung Bain & Company und der italienische Luxusgüterverband Fondazione Altagamma in einer Analyse. In den ersten drei Monaten dieses Jahres dürfte demnach der Umsatz der Edelmarken mit hochwertiger Kleidung, Schuhen, Lederwaren, Parfüm und Schmuck trotz aller wirtschaftlicher Risiken und geopolitischer Instabilität im Vergleich zum Vorjahresquartal um bis zu 11 Prozent zugenommen haben. Für das Gesamtjahr sollte der Umsatz je nach Konjunkturentwicklung um 5 bis 12 Prozent steigen.