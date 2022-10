Unverzinst gegen Verzinst : Das große Umschichten

Aktualisiert am

Die Sparzinsen steigen. Höchste Zeit, das Geld umzuschichten von unverzinsten auf verzinste Konten. Nicht immer geht das gut in der eigenen Bank.

Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Eine Bank nach der anderen kündigt an, wieder Zinsen zahlen zu wollen. Die Commerzbank stellte am Freitag in Aussicht, Tagesgeld bald wieder „zu einem marktgängigen Zins“ zu verzinsen.

Am Donnerstag hatte die ING verkündet, von Dezember an 0,3 Prozent auf Tagesgeld zu zahlen und jetzt befristet auf vier Monate für Neukunden sogar 1 Prozent. Die Deutsche Bank bietet bei ihrem eigenen Festzins-Sparen 0,65 Prozent für Festgeld auf zwölf Monate. Und über ihren Zins-Markt, eine Vermittlungsplattform für Sparangebote anderer Institute, kommt man sogar auf 2 Prozent.