Extreme Unterschiede : Inflation im Euroraum sinkt auf 5,5 Prozent

In Deutschland ist die Inflation noch ziemlich hoch, in Spanien fällt sie unter das Ziel der EZB von 2 Prozent, in Luxemburg sogar auf 1 Prozent. Was steckt hinter den extremen Unterschieden der Inflationsraten im Euroraum?