Streitfall Erbe : Erbengemeinschaften sind der Vorhof zur Hölle

Nicht das Havelland, sondern Rom ist der Schauplatz dieses prominenten Erbstreits: Die in Texas geborene Prinzessin Rita Boncompagni Ludovisi, letzte Ehefrau des verstorbenen Prinzen Nicolo Boncompagni Ludovisi, verlässt am 20. April 2023 ihre Residenz während der Vollstreckung eines von den Erben angestrengten Räumungsbefehls. Bild: dpa

Liebe Mütter, werte Väter! Ich habe Anlass, Sie wachzurütteln, vor allem dann, wenn Sie reich sind, Immobilien besitzen, mehrere Kinder haben und bei Ihnen ein Berliner Testament im Schrank liegt. Ich hoffe natürlich, dass Ihr letzter Wille anders formuliert ist, doch sollte bei Ihnen so vererbt werden, wie ich es beschrieben habe, zuerst alles an den Ehepartner, dann der Rest zu bestimmten Teilen an die Kinder, so lesen Sie aufmerksam weiter, weil diese Testamente in vielen Familien sowohl Mord als auch Totschlag begünstigen.

Vor sechs Jahren hat ein tüchtiger Arzt aus Brandenburg diese Welt verlassen. Er hinterließ seiner Frau eine stattliche Rente, ein adrettes Eigenheim, ein schönes Mehrfamilienhaus und ein üppiges Wertpapierdepot. Die Witwe konnte von Glück reden, dass die drei Kinder auf die Auszahlung ihrer Pflichtanteile verzichtet haben. So konnte die Mutter die „Erbstücke“ wie ihre Augäpfel hüten. Sie hat die Immobilien nicht angerührt und sich mit der Rente und den Mieten zufriedengegeben.