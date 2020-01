Dax-Unternehmen : So viel Dividende gibt es im Jahr 2020

Die gute Nachricht vorweg: Eine ganze Reihe der im Deutschen Aktienindex Dax versammelten Unternehmen dürfte zu den diesjährigen Hauptversammlungen mehr Geld an ihre Aktionäre ausschütten als im vergangenen Jahr. „In Zeiten, in denen mehr und mehr Investoren nach attraktiven Dividendenaktien Ausschau halten, werden sich viele Dax-Unternehmen entschließen, ihre Ausschüttungsquote anzuheben“, schreibt Andreas Hürkamp, Aktienmarktstratege der Commerzbank in seinem Bericht zum gerade angelaufenen Börsenjahr.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Für insgesamt 18 der 30 Dax-Konzerne erwartet er eine höhere Dividende. So dürfte allein Volkswagen seine Aktionäre für das Geschäftsjahr 2019 mit 850 Millionen Euro mehr belohnen als im Vorjahr. Vom Energieversorger Eon dürfte es 250 Millionen Euro mehr geben und Bayer dürfte sich für die Treue seiner Anteilseigner trotz der großen Monsanto-Turbulenzen mit 200 Millionen Euro mehr bedanken.

In der Summe der Dividendenausschüttungen dürfte das alles nach Einschätzung von Hürkamp aber nicht zu einer Steigerung führen. Im Gegenteil erwartet er hier sogar einen leichten Rückgang. Zwar dürften nur fünf Konzerne ihre Dividenden senken, da aber zum Beispiel allein Daimler 1,45 Milliarden Euro weniger ausschütten könnte und die Deutsche Telekom ihre Aktionäre mit 500 Millionen Euro weniger beglücken dürfte, fallen diese Kürzungen stärker ins Gewicht.

Hatten die Dax-Konzerne im Jahr 2018 gemeinsam noch 38,2 Milliarden Euro ausgeschüttet, so dürften in dieser Hauptversammlungssaison nur 37,7 Milliarden Euro fließen. Damit bewegt sich die Summe der Ausschüttungen in Deutschlands erster Börsenliga seit drei Jahren auf einem vergleichbaren Niveau. Das ist unter anderem für Anleger interessant, die zum Beispiel über einen börsengehandelten Indexfonds (ETF) in den gesamten Dax investiert haben.

Im langjährigen Vergleich alimentieren die Konzerne ihre Anteilseigner geradezu fürstlich. Die aktuellen Ausschüttungen liegen knapp 20 Prozent über dem Niveau der Jahre 2014 bis 2016. In den Jahren nach der Finanzkrise (2008 und 2009) schütteten die 30 Dax-Konzerne gemeinsam nur 23 und 20 Milliarden Euro aus.

In Zeiten, in denen die Zinsen so niedrig sind, versuchen viele Anleger, sich über die jährlichen Dividendenzahlungen eine Art Ersatzzins zu verschaffen. In der Summe weist das Finanzportal Bloomberg für den Dax aktuell eine Dividendenrendite von 3 Prozent aus. Da dieser Wert aber zum einen von den tatsächlich erwirtschafteten Gewinnen der Unternehmen als auch vom aktuellen Kursniveau abhängt, ist er schwankungsanfällig. Die Commerzbank kommt in ihrer Einzelauswertung auf sehr unterschiedliche Dividendenrenditen für die Dax-Werte. Mit 5,75 Prozent ist der Spezialchemiekonzern Covestro hier der Spitzenreiter, gefolgt von Eon mit 4,9 Prozent, BASF mit 4,89 und der Deutschen Lufthansa mit 4,84 Prozent. Für die Deutsche Bank rechnet die Commerzbank mit einer Nullrunde. Im Falle des Zahlungsdienstleisters Wirecard kommt sie auf eine Rendite von 0,3 Prozent.