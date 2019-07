FAZ Plus Artikel Autoverkauf : So werden Sie den Gebrauchten zum Bestpreis los

Persönlich läuft der Verkauf immer noch am besten: Wer das Auto verkaufen möchte, kann mit dem Privatverkauf noch am meisten Geld rausholen. Bild: Picture-Alliance

Mit dem alten Auto ist irgendwann einfach Schluss: Die Reparaturen häufen sich, der Spritverbrauch ist zu hoch, das Design ist auch nicht mehr ganz taufrisch. Oder der Wagen ist einfach zu klein geworden. Doch was passiert dann mit dem alten?

Der wohl bequemste Weg ist, ihn einfach bei dem Händler in Zahlung zu geben, bei dem man den neuen Wagen kauft. Finanziell ist das aber am unattraktivsten. Selbst wenn man einen guten Preis für das alte Auto bekommt, macht das wenig Freude, weil sich entsprechend der Rabatt für den Neuwagen verringert. Verkauft man an einen Händler, ohne ein anderes Modell zu erwerben, wird der Preis niedriger ausfallen. Schließlich will der Händler etwas verdienen und muss dem Käufer eine Garantie geben.