Nachhaltiges Anlegen : Das ausgewogene Depot für kleine Millionäre

Als Millionär in spe sollten Sie kein Geld verschwenden, findet unser Autor. Deshalb heißt es, das Wertpapierdepot selbst in die Hand zu nehmen und drei Fragen für sich zu beantworten.

Die globale Pandemie beeinträchtigt die Gesundheit. Die Politiker wirken hilflos. Die negativen Zinsen schmälern das Vermögen. Kurzum: Die Zeiten sind lausig, doch in meinen Augen hat es keinen Zweck, den Kopf in den Sand zu stecken. Das gilt in besonderer Weise für den Umgang mit Geld. Und aus diesem Grund möchte ich heute mit Ihnen darüber sprechen, warum Hektik und Unruhe pures Gift für jedes Wertpapierdepot sind. Lassen Sie uns eine Million Euro in Anleihen, Immobilien und Aktien investieren! Falls es bei Ihnen nur 500.000 Euro sind, dann halbieren Sie die Werte, und wenn Sie zwei Einheiten investieren wollen, wie der Schweizer seine Millionen umschreibt, dann verdoppeln Sie die Zahlen. Es geht bei allen Beträgen ums Prinzip, und das erste Gebot in stürmischen Zeiten heißt: Selbst ist die Frau, mutig sei der Mann, alles andere ist von Übel.

Bitte meiden Sie den Verwalter von vorne, den Vermittler von hinten und den Banker von allen Seiten. Der erste Mann wird Ihnen ein Depot mit zehn Anleihen und 20 Aktien zusammenstellen und für dessen Verwaltung jährlich 1 Prozent fordern. Das sind im Laufe von zehn Jahren etwa 100.000 Euro. Der zweite Mann wird Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit zehn Investmentfonds andienen, die im Jahr mindestens 2 Prozent kosten. Folglich werden Ihnen bei dieser Lösung wenigstens 200.000 Euro in Rechnung gestellt. Der dritte Mann wird von Ihnen für die Aufnahme in den Club kleiner Millionäre eine Gebühr von 75.000 Euro verlangen. Anschließend gibt es auch hier nur Hausmannskost in Form handelsüblicher Investmentfonds, so dass die Geschichte im Verlauf von zehn Jahren mindestens 275.000 Euro kosten wird. Das sollten Sie sich aber nicht antun. Nein, das können Sie nicht machen, weil Sie als kleiner Millionär (noch) nicht wohlhabend genug sind, um sich diese Verschwendung leisten zu können.