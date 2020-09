Girokonto und Tagesgeld : So lassen sich Negativzinsen vermeiden

Am Anfang betrafen die Negativzinsen nur Leute, die gewaltige Summen auf ihren Konten bunkerten. Wer mehr als eine halbe Million Euro auf dem Tagesgeldkonto stehen hatte, der musste auf einmal ein Entgelt dafür berappen, dass die Bank sein Erspartes zur Aufbewahrung akzeptierte. So hatte es die kleine Skatbank in Thüringen, ein Vorreiter in Sachen Negativzinsen in Deutschland, vor mehr als fünf Jahren beschlossen.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Mittlerweile verlangen mehr als 260 Banken in Deutschland Negativzinsen, davon 165 auch von Privatkunden. Von den großen Banken ist beispielsweise die Deutsche Bank dabei, wenn jemand mehr als 100.000 Euro hinterlegt. Gleiches gilt für die Berliner Volksbank, das ist Deutschlands größte Volksbank. Die Commerzbank langte bisher ab 250.000 Euro zu. Vom 1. Oktober an senkt die gelbe Großbank die Grenze nun auch auf 100.000 Euro. Der Satz des früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, dass die von ihm bei der Notenbank eingeführten Negativzinsen „für die Banken“ seien, „nicht für die Menschen“, hat sich als hinfällig erwiesen. Und die Beträge, von denen an die Gebühren fällig werden, sinken immer weiter. Es ist die Rede davon, der Negativzins fresse sich bis weit in die Mittelschicht.

Eine Zeitlang sah es so aus, als ob sich 100.000 Euro allgemein als Grenze durchsetzen würde. Doch es mehren sich die Banken, die auch schon bei deutlich niedrigeren Beträgen zuschlagen. 50.000, 20.000 oder auch 10.000 Euro finden sich mittlerweile in den Preisaushängen als Grenze. Vier Banken nennt das Internetportal Verivox sogar in seiner Statistik, die ganz ohne Freibeträge arbeiten – also schon vom ersten Euro an Negativzinsen, Verwahrentgelte oder Guthabengebühren kassieren. Das lässt aufhorchen.

Erster Schritt: Genau informieren!

Was aber können Verbraucher machen, wenn die eigene Bank plötzlich Negativzinsen haben will? Immerhin geht es durchaus um ernst zu nehmende Beträge. Wer 100.000 Euro auf seinem Tages- oder Girokonto angesammelt hat, muss bei Negativzinsen von 0,5 Prozent – das ist im Moment der übliche Zinssatz – 500 Euro im Jahr zahlen. Geld genug jedenfalls, den Vorgang nicht einfach auf sich beruhen zu lassen.

Der erste Schritt sollte sein, sich genau zu informieren. Nicht überall, wo Banken Negativzinsen einführen, machen sie das auch für Bestandskunden. Häufig werden die neuen Regeln zunächst nur für Neukunden eingeführt. Die Bank will damit vermeiden, dass ihr gewaltige Summen von Kunden anderer Banken zufließen, die selbst gerade Negativzinsen einführen. Die neuen Negativzinsen sollen dann als Abschreckung dienen. Mit Bestandskunden dagegen verhandelt die Bank dann oft – nachdenken müssen diese über das Thema dann trotzdem.

„Sehr abraten würde ich davon, sich das Geld einfach bar auszahlen zu lassen und daheim im Tresor aufzubewahren“, sagt Hans-Peter Burghof, Bankenprofessor aus Stuttgart. Wenn viele Menschen große Beträge zu Hause aufbewahrten, werde als Nächstes ein Anstieg der Einbruchzahlen zu beobachten sein.

Etwas anderes sind Schließfächer in einer Bank. Die gibt es laut Stiftung Warentest für etwa 40 bis 346 Euro im Jahr. Aber auch dort sollte man sich besser erkundigen, ob das Bargeld versichert ist. In Bank-Schließfächer wird zwar nicht ständig eingebrochen, aber es gab in den letzten Jahren doch einige spektakuläre Fälle. Bei der Frankfurter Sparkasse beispielsweise heißt es, Bargeld sei in ihren Schließfächern grundsätzlich nicht versichert – und es gehöre dort auch nicht hinein. Weder die Grundabsicherung der Schließfächer noch eine individuelle Zusatzversicherung schlössen Bargeld mit ein.