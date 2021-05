Geldanlage : Welcher Immobilienfonds lohnt sich?

Sicher, solide und stets stabile Erträge: Viele Anleger haben offene Immobilienfonds schätzen gelernt. Einige Fonds sind so beliebt, dass deren Manager zeitweise kein Geld von Anlegern mehr entgegennehmen, weil sie dafür keine geeigneten Immobilien kaufen können und die Barschaften nur teuer herumlägen. Anleger, die sich eines der begrenzten Fonds-Kontingente sichern konnten, durften sich jahrelang über eine ordentliche Rendite bei recht geringem Risiko freuen. Dann kam Corona, und die Welt wurde eine andere. Geschäfte, Restaurants und Hotels mussten schließen, machten keine Umsätze mehr und konnten kaum noch ihre Miete bezahlen. Was für Immobilienfonds zur Folge hatte, dass sie über Mietstundungen verhandeln und Mietausfälle verkraften mussten. Eine böse Überraschung auch für Anleger.

Zwar hat die Corona-Krise längst nicht so weit geführt, dass offene Immobilienfonds in Schieflage gerieten oder gar abgewickelt werden mussten wie nach der Finanzkrise, als Anleger panisch ihr Geld abzogen. Doch haben die vergangenen 13 Monate daran erinnert, dass auch Investitionen in vermeintlich solide Immobilien gewisse Risiken bergen. Die durchschnittliche Wertentwicklung der Fonds, die ein Jahr zuvor noch ansehnliche 2,9 Prozent betragen hatte, sank 2020 um 0,6 Prozentpunkte. In demselben Maße schmolz laut der Ratingagentur Scope der Renditeabstand zur deutschen Staatsanleihe. Für dieses Jahr gehen die meisten Fondsanbieter von einer eher noch geringeren Rendite aus.