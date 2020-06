Scherbaums Börse : Grundregeln der Aktienanlage

Aktualisiert am

Von der Nachrichtenseite her bestand der Dax in den vergangenen zwei Wochen überwiegend aus zwei Werten: Wirecard und Lufthansa. Beide Unternehmen haben auf unterschiedlichen Ebenen der ohnehin sehr schwachen Aktienkultur in Deutschland nicht geholfen, die Fan-Gemeinde von Wertpapieranlagen zu erweitern.

Die nicht geringe Zahl der „Ich hab es ja gewusst“-Aktien-Muffel dürfte sich vielmehr bestätigt sehen, dass der Kauf von Anteilsscheinen an börsennotierten Unternehmen nur Spekulation ist, die dann am Ende in einer nie dagewesenen Insolvenz (Wirecard) oder jedenfalls mit Nachteilen für Kleinaktionäre (Lufthansa) verbunden ist.