Russische Anleihen : Schulden dürfen in Rubel bedient werden

In russische Schulden investieren derzeit nur noch mutige Anleger. Solche, die russische Anleihen in Fremdwährungen wie Dollar oder Euro halten, sollten sich auf böse Überraschungen gefasst machen.

Auch der russische Energielieferant Gazprom hat Schulden in Fremdwährungen. Wie lange er sie noch in diesen bedient, ist fraglich. Bild: dpa

Russland hat neue Regeln für ausländische Gläubiger eingeführt. Bereits am Wochenende wurde von russischen Behörden verkündet, dass der russische Staat und russische Unternehmen Schulden in Ländern, „die sich an feindseligen Handlungen beteiligen“, in Rubel bedienen dürfen. Gemeint sind Staaten, die sich aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine an Sanktionen gegen die russische Wirtschaft beteiligen. Am Montag folgte auf die Ankündigung aus dem Kreml eine Liste von Ländern, die von den neuen Regeln betroffen sind. Darunter befinden sich unter anderem die Länder der Europäischen Union, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten von Amerika, Südkorea, Japan und Taiwan.

Gregor Brunner Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lage um Russland bestehen noch Unklarheiten, wie die Zahlungen rechtlich einzuordnen sind. Christoph Kutt, Experte für festverzinsliche Wertpapiere bei der DZ Bank, sieht Eindeutigkeit vor allem bei vielen Anleihen, die nach der Krim-Krise 2014 begeben wurden: „Diese Anleihen haben eine Währungsoption im Prospekt, welche die Zahlung in verschiedenen Währungen wie Dollar, Euro, Pfund – und auch Rubel – erlaubt.“ Diese Optionen würden nun genutzt, meint Kutt. Das Wechselkursrisiko liegt in diesem Fall beim Gläubiger. Werden die Schulden fristgerecht in der vereinbarten Währung bedient, macht der Emittent keinen Fehler. Was der Gläubiger mit den so erhaltenen Rubeln anfängt, sei ihm selbst überlassen, so Kutt. Die russische Währung ist seit Anfang des Jahres gegenüber dem Euro rund 43 Prozent gefallen.

Da sich die Ankündigung aber offenbar auf alle Schulden im Ausland bezieht – für Staaten, die Russland nicht mit Sanktionen überzogen haben, kann eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden –, besteht die Möglichkeit, dass auch auf andere Währungen lautende Schulden in Rubel bezahlt werden. „Dann handelt es sich auf jeden Fall um einen Zahlungsverzug“, sagt LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer. „Denn das ursprüngliche Zahlungsversprechen – bestimmter Betrag zu bestimmtem Zeitpunkt in bestimmter Währung – wurde nicht eingehalten. Unabhängig vom zugrunde gelegten Wechselkurs.“

EUR/RUB -- -- (--) Forex vwd Crossrates 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Um sich auf alle Situationen vorzubereiten, empfiehlt Christoph Kutt, zunächst noch einmal den Prospekt der Wertpapiere im Depot anzusehen und sich ansonsten Rechtsbeistand zu holen. „Was mit den Schulden passiert – ob keine Zahlung erfolgt, ob man auf der Zahlung bestehen kann oder ob eine Umschuldung sinnvoll erscheint –, muss im Einzelfall entschieden werden.“

Trotz der Regeln zahlte der Energielieferant Gazprom am Montag eine Dollar-Anleihe in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar zurück und bediente die Zinszahlung einer weiteren, wie die Finanzagentur Bloomberg berichtet. Weitere Unternehmen wie der Öl- und Gasproduzent Rosneft sollen ebenso Zahlungen für auf Dollar lautende Schuldverschreibungen initiiert haben. Bloomberg spekuliert, dass die Zahlungsprozesse bereits vor den Ankündigungen durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin begonnen und dadurch nicht durch die neuen Regeln beeinflusst wurden.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Vergangene Woche hatten Analysten der amerikanischen Investmentbank J. P. Morgan zum Kauf russischer Unternehmensanleihen geraten. Unter anderem sprachen sie sich für den Kauf von Anleihen des Mineralölkonzerns Lukoil PJSC aus. Dieser unterhalte größere Geschäfte im Ausland, die 2021 rund 3,5 Milliarden Dollar Einnahmen erwirtschafteten, und sei zudem nur in geringem Maße im Ausland verschuldet. Der derzeitige Preis der Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit bis 2030 von 20 bis 40 amerikanischen Cent je Dollar spiegle nicht das Aufholpotential der Papiere wider.

Im weiteren Verlauf des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine sowie angesichts der Sanktionen besteht Unsicherheit darüber, wie Russland seine Schulden bedienen will. „Wir sehen den Zahlungsausfall als das wahrscheinlichste Szenario“, schrieb Simon Waever, Chefstratege für Staatsanleihen von Schwellenländern der amerikanischen Investmentbank Morgan Stanley, am Montag. Frühestes Datum für die Zahlungsunfähigkeit wäre demnach der 15. April. An diesem Tag seien Kuponzahlungen für Dollar-Anleihen fällig, die jeweils bis zu den Jahren 2023 und 2043 laufen.