Die Vermögensfrage : Mehr Geld im Alter mit freiwilligen Beiträgen in die Rentenversicherung

Mit dem Geld ist es so eine Sache. Für viele ist es erstrebenswert, möglichst viel davon zu haben. Doch wenn dann die Auszahlung der Lebensversicherung oder ein Erbe anstehen, stellen sich viele die Frage, was sie mit dem Geld denn nun machen sollen. Das Geld einfach auf dem Konto liegen zu lassen ist angesichts der hohen Inflationsrate und der immer noch niedrigen oder gar negativen Zinsen eine schlechte Idee. Vor allem auch dann, wenn jemand bereits im Vorruhestand ist oder sich bald aus dem Arbeitsleben verabschieden wird – und die monatlichen Rentenzahlungen bislang nicht allzu üppig ausfallen.

Wer auf Nummer sicher gehen, seine monatliche Rente aufstocken und sich selbst keinen Auszahlungsplan zusammenstellen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten. Er kann zum einen bei einer Bank oder Bausparkasse einen Auszahlplan abschließen. Aus diesem wird eine monatliche Rente inklusive Zinsen überwiesen – allerdings für einen vorab festgelegten Zeitraum. Wer gute Gene hat und ein ansehnliches Alter erreicht, muss dann in der Regel einige Jahre ohne Extrarente auskommen. Wem diese Vorstellung angesichts seiner geringen Rente schlaflose Nächte bereitet, kann alternativ auch eine Sofortrente bei einer Versicherung erwerben. Dort investiert er das Geld in eine private Rentenversicherung und erhält im Gegenzug eine lebenslange Rente. Alternativ kann die Person auch freiwillig Geld in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. „Diese Möglichkeit ist aktuell attraktiver als vergleichbare Angebote der Finanzindustrie“, sagt Finanzmathematiker Werner Siepe. Die Möglichkeit freiwilliger Einzahlungen steht Frührentnern bis zur Regelaltersgrenze offen. Aber auch denjenigen, die das vom Gesetzgeber vorgesehene Rentenalter erreicht haben und bereits Rente beziehen – sofern sie auf einen Teil ihrer Rente verzichten. „Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat und eine Teilrente bezieht, kann freiwillige Beiträge in die Rentenversicherung einzahlen“, bestätigt Rentenberater Markus Vogts aus Karlsruhe.