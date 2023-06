Aktualisiert am

Eine Umfrage unter 8550 Investoren in verschiedenen Ländern auf der Welt zeigt zudem, dass das Finanzwissen oft nicht mit dem derzeit komplexen Umfeld mithalten kann. Dennoch versuchen viele, auf eigene Faust anzulegen.

Steigende Zinsen nicht automatisch gut für das Portfolio: Europäische Zentralbank in Frankfurt Bild: dpa

Die hohe Inflation hält sich hartnäckig, und auch die Erwartungen an die Konjunktur sind weithin gedrückt. Dennoch zeigt sich das Gros der Investoren in Sachen Geldanlage zuversichtlich. Dies ergibt jedenfalls eine Umfrage des Vermögensverwalters Natixis Investment Managers (IM) zusammen mit Coredata Research unter 8550 Privatanlegern in 23 Ländern und Regionen, darunter Europa und Nordamerika. Bemerkenswert sind besonders die unverändert hohen Renditeerwartungen – und dies trotz Inflation und der drohenden Rezession. Denn im Durchschnitt halten die Befragten, die über ein investierbares Vermögen von mindestens 100.000 Dollar (rund 91.500 Euro) verfügen, für dieses Jahre eine Rendite von 8,6 Prozent oberhalb der Inflationsrate für möglich, langfristig sogar von 13 Prozent. Für Deutsche sind demnach im Jahr 2023 11,1 Prozent realistisch, für Kanadier etwa 6,9 Prozent.

Zum Vergleich: Die Inflationsrate in Deutschland belief sich laut Statistischem Bundesamt im Mai auf 6,1 Prozent, im März und April waren es noch mehr als 7 Prozent. Ein Aktienindex wie der amerikanische S&P 500 weist binnen eines Jahrzehnts eine durchschnittliche jährliche Rendite von 12,6 Prozent auf, für den deutschen Auswahlindex Dax sind es 7,5 Prozent – ohne aber die Inflation mit einzurechnen. Auf Sicht von 25 Jahren vergleichen sich 7,7 und 4,3 Prozent.