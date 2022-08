Beliebte Kaufobjekte : Teure Ferienimmobilien

Ein Quadratmeter Wohnfläche im Nordseeort Sankt Peter-Ording kostet durchschnittlich fast so viel wie in München. Doch es gibt große Unterschiede, und auch der Blick über die Grenzen hinweg kann sich lohnen.

Wer sich für den Kauf eines eigenen Hauses oder einer Wohnung interessiert, dürfte von der oft langwierigen und vielleicht auch frustrierenden Suche nach einer attraktiven und zugleich erschwinglichen Immobilie einiges zu berichten wissen. Denn in den vergangenen Jahren sind die Preise vor allem an beliebten Standorten deutlich gestiegen – nicht zuletzt wegen der historisch günstigen Zinsen. So manche Ferienimmobilie an den deutschen Küsten etwa kostet inzwischen ähnlich viel wie eigene vier Wände in einer der hierzulande sieben Großstädte, und das nicht etwa, weil diese besonders luxuriös ist.

Kerstin Papon Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



So sind zum Beispiel Feriendomizile in dem an der Nordsee gelegenen Sankt Peter-Ording im Durchschnitt fast so teuer wie Wohnraum in München. Die Ostseeorte Prerow auf dem Darß oder Binz auf der Insel Rügen wiederum liegen mit ihren durchschnittlichen Quadratmeterpreisen in etwa gleichauf mit den Metropolen Stuttgart, Düsseldorf oder Berlin – von hohen Preisen für besonders schöne Lagen und Ausstattungen ganz abgesehen. Dies ergibt eine Analyse von Immoscout 24, die zeigt, wie viel Wohnfläche für bis zu 400.000 Euro an einigen Ferienorten im Vergleich zu den deutschen Metropolen durchschnittlich zu bekommen ist. Ausgewertet wurden auf der Onlineplattform des Betreibers im Mai und Juni veröffentlichte Inserate mit einem Angebotspreis bis zu dieser Höhe.