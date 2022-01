Betrug im Cybertrading : Onlinebroker zwischen Glanz und Zwielicht

Rheinauhafen in der Köln: Von hier aus nahm der Betrug in Deutschland seinen Lauf. Bild: dpa

Im Januar 2021 zogen die Hintermänner der Cybertrading-Plattform 24option.com in Deutschland den Stecker. Mit sofortiger Wirkung löste die Rodeler Limited , ein hierzulande kaum bekannter Onlinebroker mit Sitz in Zypern, ihre deutsche Tochtergesellschaft in Köln auf. Gläubiger der Gesellschaft wurden aufgefordert, sich mit dem Liquidator der Rodeler DE GmbH in Verbindung zu setzen, laut Handelsregister einem Geschäftsmann aus der zyprischen Hafenstadt Limassol. Zu dem Zeitpunkt beschwerten sich in Internetforen schon zahlreiche Privatanleger über Totalverluste und den Anlagebetrug auf 24op­tion.com. Die Strafanzeigen gegen die Verantwortlichen mehrten sich.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

An dem Ort, von dem aus der deutsche Teil einer internationalen, kriminellen Organisation operierte, ist davon heute nicht mehr viel zu sehen. Braunes Klebeband und zwei Blankoklingelschilder hängen am Eingang zu einem Bürokomplex im Kölner Rheinauhafen. Hier, zwischen Wirtschaftskanzleien, Architekturbüros, Werbeagenturen und dem Deutschen Olympia-Museum, gingen bis zu 60 Mitarbeiter von Rodeler ihren Geschäften nach.