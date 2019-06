Herr Carstens, die Deutschen sind ein Volk leidenschaftlicher Sparer. Können Sie uns Hoffnung machen, dass die Zinsen bald wieder steigen?

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Zunächst ist es mir wichtig zu sagen: Es war und ist richtig, dass die Geldpolitik in Europa in den vergangenen Jahren so locker war. Dies mögen die deutschen Sparer im ersten Moment zwar nicht gerne hören. Die Niedrigzinspolitik der Zentralbanken war dennoch essentiell dafür, dass die Weltwirtschaft, die Volkswirtschaften Europas und natürlich auch die deutsche Wirtschaft aus den Schwierigkeiten der Finanzkrise 2008 herausgefunden haben. Aber noch immer haben wir uns nicht vollständig von der Krise erholt, die Wirtschaftskraft ist noch immer nicht widerstandsfähig genug. Ein gewisses Maß an lockerer Geldpolitik ist also nach wie vor notwendig. Allerdings haben Sie recht: Wenn man die Zinsen zu lange zu niedrig hält, kann dies zu Problemen führen.