Niedrigzinsen : Private Equity als Muss-Investment

Institutionelle Investoren sind stets bemüht, durch alternative Anlageformen ihre Abhängigkeit von den Wertpapiermärkten zu verringern. 65 Prozent setzen nach Umfragen des Branchendienstes Preqin dabei auf Private Equity. Damit ist dies die am häufigsten gewählte Form, noch knapp vor Immobilien und deutlich vor Hedgefonds. Hauptmotive sind neben der Diversifikation die hohen Erträge, die diese Anlageklasse verspricht.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Diese wiederum resultieren im Wesentlichen daraus, dass Private-Equity-Fonds im Unterschied zu Aktienfonds große Beteiligungen an Unternehmen erwerben, um die Kontrolle und unternehmerische Verantwortung zu übernehmen. Denn schließlich will man einiges am Unternehmen verändern, um die Beteiligung später gewinnbringend veräußern zu können. „Das geht abseits von der Pflicht, Quartalsergebnisse vorlegen zu müssen, deutlich einfacher. Für manches Unternehmen ist das ein Argument, Private-Equity-Investoren als strategische Partner mit an Bord zu nehmen“, sagt Andreas Hegedüsch, Private-Equity-Direktor der Bethmann Bank. Eine Börsennotierung ist für Private-Equity-Fonds daher eher von Nachteil.