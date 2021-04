Ausweichmanöver : Wie Sparer den Negativzinsen entkommen

Für viele Bankkunden werden Negativzinsen gerade von einem Phänomen, das man aus den Medien kennt, zu einem ganz handfesten Problem. Viele Institute senken die Freibeträge auf 50.000 Euro oder weniger und sprechen auch Bestandskunden an. In immer mehr Beratungsgesprächen von Banken geht es deshalb darum: Lässt der Bankkunde sich darauf ein, einen Vertrag über ein sogenanntes Verwahrentgelt zu unterschreiben? Oder wechselt er die Bank? Hebt er das Geld ab, und bewahrt es in einem Schließfach auf? Oder schichtet er es in andere Anlageprodukte um?

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Eine Bankkundin aus Berlin schildert das so. Sie sollte für ihr Erspartes, das aus einer Abfindung stammte, bei der Commerzbank Negativzinsen zahlen: 0,7 Prozent für alles oberhalb von 100.000 Euro. Das wären beispielsweise 700 Euro im Jahr bei 200.000 Euro. Sie sagt: „Das war mir zu viel.“ Sie sei „ein sehr bürgerlicher Mensch“, habe sich immer an die Regeln gehalten, habe gespart – aber das gehe ihr jetzt „gegen den Strich“; fürs Ersparte auch noch zu zahlen. Sie habe vor einigen Wochen einen Termin bei der Bank vereinbart und jetzt noch mal. Die Bank sei auf Drängen runtergegangen mit dem Zinssatz, von 0,7 auf 0,5 Prozent. Zuletzt habe der Bankberater gesagt, sie solle das mal lieber unterschreiben, demnächst werde die Freigrenze auf 50.000 Euro abgesenkt und dann werde es für sie noch teurer.

Ihr Weg, für den sie sich entschieden hat: Sie unterschreibt den Vertrag, versucht aber gleichzeitig, das Geld anders zu verteilen. Ein Teil soll zur Deutschen Bank, die im Moment offiziell noch eine Freigrenze von 100.000 Euro hat, ein Teil zu einer hessischen Sparkasse. Parallel überlegt sie, einen Teil des Geldes in Indexfonds (ETF) zu stecken. Dann aber wohl in Form von Sparplänen, um die Papiere nach und nach kaufen zu können.

Viele Bankkunden machen einfach: nichts

Kein Einzelfall: Eine Unternehmensberatung, die Banken in solchen Fragen berät, berichtet von „zwei Wellen“ der Negativzinsen. „In der ersten Welle waren vor allem Kunden mit sehr großen Einlagen betroffen“, sagt Oliver Mihm von Investors Marketing. Jetzt, wo der Freibetrag bei vielen Banken sinke, werde der Widerstand stärker. Trotzdem machten etwa 50 Prozent der Kunden gar nichts und zahlten einfach brav die Negativzinsen. 10 Prozent verlagerten einen Teil des Geldes zu einer anderen Bank. Je nach Institut sei die Zahl der Kunden, die in Wertpapiere umschichteten, etwas unterschiedlich. Im Schnitt seien das 15 bis 20 Prozent. Nur in Einzelfällen hebe jemand sein Geld ab und lege es ins Schließfach. Die vermögenderen Kunden aus der ersten Welle der Negativzinsen hätten manchmal Gold gekauft. Das passiere bei der neuen, breiteren Zielgruppe seltener. Manche Bankkunden verschöben Geld auch einfach zwischen Ehepartnern, sagt Mihm: „Viele Banken dulden das.“

Die Banken und Sparkassen selbst heben hervor, große Abflüsse von Geldern aufgrund der Einführung von Negativzinsen gebe es nicht. Das betonen auch die Bankenverbände. Die Einlagen auf den Girokonten stiegen weiter, zugleich habe man aber auch ein reges Geschäft mit Wertpapieren und Immobilien. „Wir haben keinerlei Signale, die darauf hindeuten würden, dass Kunden ihre Einlagen zu anderen Anbietern umschichten würden“, sagte ein Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Ein Sprecher des Bundesverbandes der Volks- und Raiffeisenbanken hob hervor: „Ein Indiz ist die Zahl der Girokonten – diese ist bei den Genossenschaftsbanken über die letzten Jahre hinweg stabil, sogar leicht steigend.“