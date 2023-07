Aktualisiert am

Wer es in einen großen Aktienindex wie den MSCI World schafft profitiert – zumindest zunächst. Was das für die Anleger heißt.

Das Apple Logo und weitere Logos von Großkonzernen spiegeln sich in einer Scheibe nahe der New Yorker Wall Street. Bild: Bloomberg

Geht ein Unternehmen an die Börse, dann ist dies meist mit großen Hoffnungen verbunden. Eine davon dürfte die auf eine spätere Aufnahme in einen der größeren und wichtigeren Börsenindizes dieser Welt sein. Das schafft Kursfantasie. Einer Aktie wird dann in aller Regel viel mehr Aufmerksamkeit zu teil als ohne dieses Ereignis – von Seiten der Investoren, von Analysten oder etwa auch von Kunden und potentiellen Talenten.

Kerstin Papon Redakteurin in der Wirtschaft.



Viele Fonds dürfen überwiegend nur in solch ausgewählte Werte investieren oder bilden einen Index mit seinen enthaltenen Aktien einfach nach. Privatanleger können hier für ihre Investments häufiger auf die vorhandene Expertise von Aktienfachleuten hoffen. Oft greifen sie daher auch zu diesen – je wichtiger der Index, desto besser meist beobachteten – Titeln oder gleich zu Indexanlagen wie ETF.