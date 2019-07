Geldvermögen : Wie die Deutschen den Nullzinsen entkommen

Einer der besten Börsenneulinge des Jahres: Beyond Meat in New York Bild: dpa

Haben Sie schon mal von Beyond Meat gehört? Der Anbieter fleischloser Burger ist einer der erfolgreichsten Börsengänge in diesem Jahr. Von 25 Dollar Ausgabepreis Anfang Mai ist der Kurs auf rund 165 Dollar gestiegen.

In Deutschland war die Aktie unter Privatanlegern im Juni ebenfalls einer der beliebtesten Werte. Doch leider haben nur die wenigsten Deutschen etwas davon – sie kaufen kaum Aktien und Börsenneulinge und Auslandsaktien haben es besonders schwer.

Die Deutschen legen ihr Geld zu ängstlich an. Nicht alle, aber im Durchschnitt.

Den Beleg dafür hat gerade wieder die Bundesbank geliefert: 3800 Euro haben die Deutschen im Schnitt in Aktien angelegt. 7200 Euro sind es in Fonds. Aber 30.000 Euro auf quasi zinslosen Konten und knapp 28.000 Euro in Versicherungen. Nichts gegen Versicherungen und gegen eine Geldreserve auf dem Girokonto. Aber doch bitte nicht in dieser Mischung – zumal der Großteil der Deutschen ganz auf Aktien verzichtet: Nur 4,5 Millionen legen nach Angaben des Deutschen Aktieninstituts einen Teil ihres Geldes in Aktien an. Weitere sechs Millionen auch in Fonds, die Aktien enthalten.

Mut lohnt sich

Im Umkehrschluss verzichten 72,5 Millionen komplett auf die Aktienanlage. Selbst wenn man jenen Teil abzieht, der gar kein Vermögen bilden kann, bleiben Zigmillionen Menschen, die bewusst auf die Geldanlage in Aktien verzichten. Natürlich haben sie aus ihrer Sicht gute Gründe – die schwankenden Aktienkurse zum Beispiel.

Die aktuellen Zahlen der Bundesbank zeigen jedoch, auf was diese Sparer zurückfallen: auf eine Nullrendite auf ihr Erspartes.

Wirklicher Vermögenszuwachs ist in den vergangenen Jahren nur mit Aktien möglich gewesen. Im ersten Quartal sogar mit zweistelligen Renditen. Um mehr als 60 Milliarden Euro sind so die Depots der Aktionäre und Fondsbesitzer gewachsen. Der Rest liegt flach, die Zinserträge sind nahe Null. Natürlich gibt es die Aktienrendite nicht garantiert und jedes Jahr. Das vierte Quartal 2018 war zum Beispiel sehr schwach.

Über viele Jahre und Jahrzehnte hat sich der Mut jedoch sehr gelohnt, Unternehmen Geld zum Wirtschaften anzuvertrauen. In Amerika, wo die Aktienindizes gerade Rekordhochs erreichen, noch mehr als hierzulande.

Aber auch in Deutschland mit seinen enormen Exporterfolgen auf den Weltmärkten war es immer eine gute Wahl, zumindest einen Teil seines Vermögens in die Hand von Unternehmen zu geben. Und so von ihrer Innovationskraft, ihrem Wachstum und ihrem Erfolg zu profitieren, die Deutschland zu einem der reichsten Länder gemacht haben.

Sparpläne in Aktien und Aktienfonds gibt es schon ab 25 Euro im Monat. Fast jeder kann daher auch in Aktien sparen und sich damit seinen Teil der Gewinne der Aktiengesellschaften sichern. Dazu gehört nur ein bisschen Mut. Der wurde zuletzt wieder belohnt – siehe zum Beispiel Beyond Meat.