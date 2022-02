Negativzinsen und Corona : Immer mehr Deutsche sparen zu Hause

Aktualisiert am

Niedrige Zinsen machen das Sparen auf dem Bankkonto schon seit Langem unattraktiv. Drohende Negativzinsen durch immer mehr Finanzinstitute tun ihr Übriges. Viele Menschen wissen Erspartes daher lieber im Tresor der Bank oder in den eigenen vier Wänden, sei es unter dem Dielenboden, der Kleidung im Schrank oder im eigenen kleinen Safe. In der Tat ergibt eine repräsentative Umfrage der Postbank, dass mehr und mehr Deutsche Bargeld zu Hause aufbewahren. Im Durchschnitt tut dies fast jeder Dritte (31 Prozent), vor zehn Jahren traf dies noch auf knapp jeden Fünften (21 Prozent) zu.

Halten niedrige Anlagezinsen oder Verwahrentgelte die Verbraucher davon ab, das Geld bei der Bank einzuzahlen? Frank Kuczera von der Postbank glaubt das nicht. In der Regel handele es sich bei diesen Rücklagen um relativ überschaubare Beträge. Denn die Mehrheit der Sparer lagere unter der Matratze nicht die Altersvorsorge, sondern möchte eher für den Fall der Fälle über einen Notgroschen in der Nähe verfügen. Während der Corona-Krise habe diese Notfallreserve aber gewiss an Bedeutung gewonnen.

Laut der vom Meinungsforscher Yougov durchgeführten Umfrage haben durchschnittlich 58 Prozent der Bundesbürger einen Bargeldvorrat von weniger als 600 Euro zu Hause griffbereit. 22 Prozent der Befragten geben an, dass es sich um höhere Beträge handele. Bei 15 Prozent sind es 1000 Euro oder mehr, im Jahr 2017 sagten dies noch 7 Prozent der Befragten. Werde Bargeld zu Hause gestohlen, hafte die Hausratversicherung jedoch nur bis zu einer vertraglich vereinbarten Grenze – in der Regel seien dies 2000 Euro, sagt der Postbank-Experte. Bei der Bank hingegen sei das Geld nicht nur vor Diebstahl geschützt, sondern durch die gesetzliche Einlagensicherung und oft zudem durch freiwillige Sicherungslösungen abgesichert.