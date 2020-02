Investierbar oder nicht? : Megatrends sind als Anlage-Idee umstritten

Megatrends begeistern Anleger, scheinen sie doch sichere Gewinne zu versprechen. Schließlich bestimmen sie die Zukunft, und was die Zukunft bestimmt, muss ja ein Erfolg werden. Doch ganz so einfach ist es nicht, sagen einige Vermögensverwalter. Stefan Freytag etwa, der Vorstandssprecher der zum Deutsche-Bank-Konzern gehörenden Deutsche Oppenheim Family Office, sieht die Werbung für Megatrend-Investitionen eher kritisch. „Wenn man betrachtet, was in der Finanzindustrie alles als Megatrend verkauft wird, kommt man ins Grübeln. Kann man die Nachfrage nach Cybersicherheit wirklich als Megatrend bezeichnen?“

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Ein wirklicher Megatrend, sagt Freytag, sei die Triebkraft einer gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Entwicklung – also umfassend, global, komplex und sehr langfristig– und habe eine Halbwertzeit von mindestens 30 bis 50 Jahren. Das erfülle so manches nicht, was heute als Megatrend bezeichnet werde.