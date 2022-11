Anlageverhalten : Männer haben Spaß an der Geldanlage, Frauen haben Angst

Jeder Mensch hat eine eigene Persönlichkeit, hat besondere Stärken und Schwächen, Vorlieben und Abneigungen. Und dennoch gibt es einige Dinge, die Frauen und Männer – zumindest in der Tendenz – typischerweise voneinander unterscheiden, und das zum Teil erheblich. Dies gilt auch für das wichtige Thema Geldanlage, wie nun etwa die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage der Quirin Privatbank aufzeigen. Hierzu hat Plus Marktforschung in Deutschland 2077 Personen im Alter von 16 bis 70 Jahren befragt.

Demnach haben vor allem Männer Spaß an der Geldanlage und Frauen eher Angst davor. Große Hemmnisse sind dabei die Sorgen über Verluste und darüber, etwas Falsches zu tun sowie Unwissenheit. Dadurch legen Frauen im Durchschnitt seltener an, sparen weniger und sind insgesamt deutlich sicherheitsorientierter als Männer. Die Ergebnisse seien so leider erwartbar gewesen und deckten sich mit Erfahrungen aus der Beratungspraxis, sagt Carolin Nawroth, Vermögensberaterin der Quirin Privatbank. Gut die Hälfte der weiblichen Befragten (54 Prozent) hätte derzeit kein Geld angelegt, was „erschreckend“ sei. Unter Männern gelte dies für 37 Prozent. Je höher Bildung und Einkommen seien, desto eher verfügten Frauen über Anlagen.

Wichtig für Anlageentscheidungen sei die Finanzbildung, sagt Konrad Weßner von der Puls Marktforschung. Diese sei zwar bundesweit geschlechtsunabhängig gleich niedrig. Frauen und Männer schätzten ihre Finanzbildung aber unterschiedlich ein: „Ein Mann liest einen Fachartikel übers Investieren und glaubt, alles zu wissen. Eine Frau liest – überspitzt gesagt – fünf Bücher über Geldanlage und denkt immer noch, sie weiß nicht genug, um loslegen zu können.“ Denn laut der Umfrage nehmen Frauen Finanzthemen deutlich komplexer und belastender wahr als Männer.

Nicht selten mangelt es an Geld

Häufig wird das Geld immer noch auf dem Girokonto geparkt. Im Durchschnitt jeder sechste Mann und jede elfte Frau hat hier mehr als 10.000 Euro liegen. In unsicheren Zeiten wie diesen verwundert dies kaum. Als Grund gibt etwa die Hälfte aller Befragten an, immer an das Geld herankommen zu wollen. Danach folgen die Angst vor Risiken, die Sorge, etwas falsch zu machen, die Annahme, nicht zu wissen, welche Anlage richtige und sich zu wenig auszukennen. In Summe führen 83 Prozent der befragten Frauen und 60 Prozent der Männer diese Gründe an.

Bei der Frage, warum Geld nicht angelegt wird, geben ebenfalls unabhängig vom Geschlecht jeweils 60 Prozent der Frauen und Männer an, dass kein Geld zum Anlegen vorhanden sei. „Wir leben in herausfordernden Zeiten, vielen Menschen setzen die Inflation und die Explosion der Energiepreise erheblich zu“, sagt Weßner. Dennoch sei die Zahl wirklich hoch. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) betrug die Inflationsrate in Deutschland im Oktober 10,4 Prozent. Hinzu dürfte bei vielen Frauen kommen, dass sie in der Regel noch immer schlechter bezahlt werden als Männer. Nach Daten von Destatis haben Frauen im Jahr 2021 in Deutschland durchschnittlich 18 Prozent je Stunde weniger verdient als Männer, so wenig wie 2020 schon. Laut Umfrage der Quirin Bank sind Frauen doppelt so häufig finanziell von ihren Partnern abhängig als umgekehrt (29 zu 14 Prozent)

Wenn Frauen Geld anlegen, dann nutzen sie am liebsten Tagesgeld. Dies sagen 44 Prozent der Befragten, 42 Prozent setzen auf Fonds, 35 Prozent auf das Sparbuch. Auch wenn viele Anlagezinsen, durch die Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank wieder etwas gestiegen sind, bleibt unter dem Strich ein dickes Minus. Laut FMH-Finanzberatung erbringt Tagesgeld derzeit im Bundesdurchschnitt 0,38 Prozent. Die Spanne der Angebote reicht von Null bis 1,6 Prozent. „Sparbuch und Tagesgeld bringen kaum Rendite, Fonds sind oft sehr teuer – das heißt, die Frauen verschenken hier Renditepotenzial“, sagt Nawroth. Da sei noch Luft nach oben. Besser als teure Fonds seien etwa kostengünstige ETF. Unter den Männern seien diese bliebt und landeten mit einem Anteil von 36 Prozent nach Fonds und Einzelaktien (je 37 Prozent) auf Platz drei. Auf Platz eins aber auch hier: Tages- und Festgeld.

Männer seien Wertpapieranleger, Frauen eher klassische Zins- und Sparbuchsparer, sagt Vermögensexpertin Nawroth. Daher hätten sie in den vergangenen Niedrigzinsjahren mit Blick auf die erzielten Renditen besonders stark das Nachsehen gehabt, Ziel müsse es sein, bei Frauen die Lust auf Wertpapieranlagen zu wecken, damit auch diese von langfristig hohen Renditen profitierten.

Wahr ist zudem, dass ihr vorsichtiges und vielleicht auch bequemes Verhalten in Zeiten geringer Inflation weniger von Nachteil ist als derzeit. Die Inflationsrate betrug laut Destatis 2020 durchschnittlich nur 0,5 Prozent, im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 1,4 Prozent. Auf einem Spitzenplatz zu finden ist folgende Antwort: „Ich möchte mir keine Gedanken um mein Geld machen müssen“, sagen 69 Prozent der Frauen und 57 Prozent der Männer mit Blick auf Finanzen und Anlagen. Letztere haben aber zu 31 Prozent Spaß an der Geldanlage, von den Frauen sagen dies nur 13 Prozent. Sie finden Finanzthemen weit häufiger langweilig und bevorzugen im Vergleich zu Männern auch mehr die persönliche Beratung. Sicherlich ebenfalls keine schlechte Idee: je gut die Hälfte der Befragten will so viel wie möglich selbst von dem Geld haben und sich auch mal etwas gönnen.