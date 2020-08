Kunden in der Bankfiliale : Verraten statt beraten

Wie lege ich mein Erspartes am besten an? Wie sichere ich mich finanziell ab? Mit diesen Fragen vertrauen sich viele einem Bankberater an – ein Fehler, der im System liegt. Ein Gastbeitrag.

Verkäufer heißen in Banken, Sparkassen und Versicherungsunternehmen nicht Verkäufer, sondern Berater. Der Job dieser „Berater“ ist es aber nicht, jemanden zu beraten, sondern die Produkte ihrer Arbeitgeber zu verkaufen. Dafür werden sie bezahlt. Und zwar nicht von den Anlegern, sondern von der Finanzindustrie.

In der Regel entpuppt sich der angebliche Beratungstermin ruck, zuck als Vertriebsgespräch. Es geht nicht darum, zu überlegen, was das Beste für den Anleger ist, sondern bestimmte Anlageprodukte in den Markt zu bringen, die möglichst viel Umsatz für die Verkäuferin und ihren Arbeitgeber generieren. Was der Kunde will, ist ziemlich egal. Er bekommt die Standardprodukte so lange unter die Nase gehalten, bis er anbeißt.