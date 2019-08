Klima-Bürgeranleihe : „Bundesschätzchen“ 2.0 mit Haken

Über die Idee der Bürgeranleihe für den Klimaschutz kann man sich aus politischer Sicht streiten – auch ob eine ganz konventionelle Staatsanleihe nicht die kostengünstigere Alternative wäre. Aus Anlegersicht spielt das eine untergeordnete Rolle. Die Frage ist hier immer, ob es sich lohnt. Zwei Prozent Rendite sollen staatlich garantiert sein. Geht man davon aus, dass eine solche Anleihe im kommenden Jahr aufgelegt werden könnte, handelt es sich um eine Anleihe mit 20-jähriger Laufzeit. Wird sie als Bundesanleihe emittiert, so hätte sie die Spitzen-Bonitätsnote von „AAA“. Dann klingen garantierte 2 Prozent Rendite erst einmal himmlisch. Denn die 2039 fällige Bundesanleihe mit einem Kupon von 4,25 Prozent handelt derzeit mit einer Rendite von minus 0,37 Prozent.

Der Teufel steckt wie immer in den Details. Während die Bonität eher nicht in Frage steht, auch wenn der Emittent vielleicht nicht der Bund, sondern eine „Klimarettungsgesellschaft des Bundes“ wäre, stellt sich vor allem die Frage, wie denn die „garantierten 2 Prozent Rendite“ Bestand haben können. Denn die Rendite verändert sich durch Angebot und Nachfrage am Markt.

Daher käme eine einfache Klima-Bundesanleihe käme Privatanlegern kaum zugute. Eine so attraktive Anleihe wäre extrem gefragt. Bei einer herkömmlichen Plazierung, wäre davon auszugehen, dass die Anleihen zuerst in den Depots institutioneller Investoren verschwinden. Privatanleger bekämen sie eher im Ausnahmefall mit einer Rendite von 2 Prozent. Diese dürften sich vielmehr dann längst an die Marktbedingungen angepasst haben.

Um die „Klimaanleihe“ bei den Bürgern zu plazieren, wären also andere Wege erforderlich. Dabei liegt es nahe, an Sparprodukte für Privatanleger anzuknüpfen die es in der Vergangenheit gab. Statt einer „Klima-Anleihe“ müsste es dann wohl etwas sei wie ein „Klima-Bundesschätzchen“. Die bis 2012 an den Markt gebrachten Bundesschatzbriefe machten Anlagen in Bundesschulden in kleinen Stückelungen möglich und sollten auch der Vermögensbildung breiter Bevölkerungskreise dienen.

Doch dann müsste der Handel mit den „Klima-Schätzchen“ eingeschränkt werden, wie das auch bei den „Bundesschätzchen“ der Fall war. Denn ließen die garantierten Anleihen sich einfach verkaufen, würden sie über kurz oder lang wieder in die Depots institutioneller Investoren wandern. Denn wenn sich deren Rendite der Marktrendite für zwanzigjährige Anleihen anpasst, bekämen Privatanleger für ihre „Schätzchen“ beim vorzeitigen Verkauf Renditen von mehr als 70 Prozent – und wer wollte da die Schätzchen 20 Jahre halten?

Insofern liefe alles auf ein „Klima-Schätzchen“ nach dem Muster der Bundesschatzbriefe hinaus. Die hatten Laufzeiten von sechs bis sieben Jahren und brachten zuletzt eine Rendite von 1,7 Prozent, was rund ein Prozentpunkt mehr war als eine Bundesanleihe mit sechs Jahren Restlaufzeit. Verkaufen konnte man Bundesschatzbriefe nicht, sondern höchstens vorzeitig zurückgeben (maximal für 5000 Euro in 30 Zinstagen).

Ein „Klimaschätzchen“ mit 20-jähriger Laufzeit und einem Renditeaufschlag von 2,37 Prozentpunkten klingt dagegen attraktiver, ist es aber letztlich nicht. Denn die sechs bis sieben Jahre, die ein Bundesschatzbrief lief, sind eine wesentlich einfacher zu überschauender Zeitraum als der von 20 Jahren. Die eingeschränkte Liquidität macht auf einer Laufzeit von 20 Jahren eine Prämie erforderlich, die logischerweise deutlich höher ausfallen muss als für sechs bis sieben Jahre.

Insofern würde das die „Klimaschätzchen“ wie einst die „Bundesschätzchen“ vor allem für kleine Anlagesummen interessant machen, da ja dann die Liquiditätseinschränkung weitgehend entfiele.

Ob eine 20-jährige Anleihe für Privatsparer – und nur um diese soll und kann es bei so kleinen Summen ja nur gehen – aber attraktiv ist, ist eine andere Frage. Nicht von ungefähr hatten die früheren Privatanlegerprodukte des Bundes eine maximale Laufzeit von eben sieben Jahren, weil dies als die äußerste Grenze des Zeitraums gilt, auf den die meisten Privatsparer bereit sind sich festzulegen. Es ist ebenso wenig ein Zufall, dass kleine Anleihen, sogenannte Mini-Bonds fast immer eine Laufzeit von fünf Jahren haben. Denn dies gilt im Anleihehandel als Schallgrenze von Privatanlegern.

Die „Bundesschätzchen“ und andere Produkte für Privatanleger wurden damals nicht ohne Grund abgeschafft. Für die Finanzierung des Bundes waren sie praktisch bedeutungslos geworden. Gerade einmal 7,5 Milliarden Euro oder 0,7 Prozent der öffentlichen Bundesschulden entfielen 2012 noch auf Bundesschatzbriefe. Im Jahr 2000 waren es noch mehr als 5 Prozent gewesen, in der zweiten Hälfte der 70er Jahre sogar bis zu 30 Prozent.

Für den Bund wäre es eine teure Angelegenheit, was dem angestrebten Ziel, Klima-Investitionen auf diese Weise zu finanzieren, schon etwas zuwider liefe. Ob eine teure Anleihe am Ende tatsächlich so viel mehr Unterstützung für den Klimaschutz bewirkt, darf man getrost min Frage stellen. Tatsächlich wäre vielleicht sogar das umgekehrte Vorgehen erfolgversprechender: Eine Anleihe, die als Teil einer nationalen Anstrengung keine große Rendite abwirft, sondern im Gegenteil. Aber sie könnte den Käufern das Gefühl geben, etwas Vorzeigbares für Land und Klimaschutz getan zu haben.

Anders ist es, wenn man beabsichtigt, Zinssparern damit ein leidlich attraktives Produkt zur Verfügung zu stellen. Dann aber ist die 20-jährige Laufzeit aus den genannten Gründen eine Hürde. Interessanter wäre es sicher, das Konzept der „Bundesschätzchen“ aufzugreifen und eine Wiederanlage zu ermöglichen nach einigen Jahren zu ermöglichen.