Investitionen in Infrastruktur : Glasfaser und Straßen im Portfolio

Ein jährlicher Investitionsbedarf von bis zu 370 Milliarden Euro und bis zum Jahr 2040 eine Lücke im zweistelligen Billionenbereich: Die Schätzungen der EU-Kommission für die Erneuerung der Infrastruktur in Zeiten der Digitalisierung und des Klimawandels fallen beeindruckend aus. Die öffentliche Hand wäre allein überfordert. Deshalb ist dafür privates Kapital dringend nötig. Infrastruktur wird nicht nur in Europa, sondern auch in den Vereinigten Staaten und in Asien zu einem Zukunftsthema – insbesondere an den Kapitalmärkten. Es ist eine breite Palette: von der klassischen Infrastruktur wie Straßen, Brücken oder Schulen über erneuerbare Energien bis hin zu Mobilfunkmasten und Breitband für eine moderne Kommunikationsinfrastruktur.

Institutionelle Investoren wie Versicherer, Pensionsfonds oder auch Finanzinvestoren (Private Equity) greifen schon länger zu, denn die Infrastrukturanlagen versprechen über einen längeren Zeitraum von 10 bis 25 Jahren jährliche Renditen von bis zu 5 Prozent. Und die Einnahmen sind vergleichsweise verlässlich. Auch deshalb zählt der schwedische Finanzinvestor EQT zu den wichtigsten Investoren in europäische Glasfasernetze, unter anderen in die Deutsche Glasfaser.