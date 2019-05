Aktualisiert am

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel Alternative für Anleger :

FAZ Plus Artikel Alternative für Anleger : Darum werden Goldsparpläne immer beliebter

Jeden Monat einen festen Betrag sparen und in Gold investieren. Das ist die Idee von Goldsparplänen. Aber lohnt sich das wirklich? Und wie sicher ist die Anlageform?

Sparpläne erfreuen sich großer Beliebtheit. Wenn Sparer jeden Monat automatisch Geld zurücklegen, kommt über längere Zeiträume einiges zusammen; die Automatisierung diszipliniert. Es gibt diese Sparpläne mit fester Verzinsung oder auch als Wertpapiersparen – und in letzter Zeit immer häufiger auch als Goldsparplan. „Goldsparpläne gibt es schon lange“, sagt Katharina Lawrence von der Verbraucherzentrale Hessen. Als die Zinsen noch höher waren, hätten viele Sparer sie wohl nicht besonders attraktiv gefunden. In der aktuellen Niedrigzinsphase aber tauchten sie bei Verbrauchern vermehrt auf.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Wenn es sowieso keine Zinsen aufs Ersparte gibt, dann kann man sein Geld auch ins zinslose Gold investieren, so könnte die neue Logik dieser Investments lauten. In der Vergangenheit war schließlich die mangelnde Rendite ein zentrales Argument gegen Goldinvestments gewesen. Schon immer hatte es hingegen Investoren gegeben, die ihr Depot durch Gold gegen schwere Krisen absichern wollten. Manche hatten es auch als Inflationsschutz betrachtet. Wieder andere zumindest als „Hedge“, als Ausgleich, wenn andere Anlageobjekte wie Aktien und Anleihen mal an Wert verlieren sollten.